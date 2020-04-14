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影／台南南化「站長公園」 台鐵站長第三人生獻給家鄉
台南市南化區有座「站長公園」，隱身在北平里山區，醒目的是兩棵高聳的芒果夫妻樹，是台鐵保安站退休站長呂宗龍一手經營，他把私有地提供做為社區公園，呂宗龍說，退休後要把自己的第三人生貢獻給故鄉，每天打掃環境，努力種植樹玫瑰等多樣花木，不只提供給鄉親休憩，更希望帶動更多遊客造訪偏鄉，把家鄉的美傳出去。
67歲的呂宗龍說， 他是道道地地在南化出生，西埔國小畢業後，有一次旅行看到火車就萌生興趣，高中畢業後鐵路局招考，從基層做起，從工務再考到運務，四級一直爬到高員，台南站六進六出，從站工到副站長到站務主任，台南站是第二個家，後來擔任保安車站站長，3年前退休。
呂宗龍工作後搬到外地居住，但休假仍常返回南化探視父母親，對家鄉有濃厚的感情，北平社區發展協會前理事長呂共法推動社區營造，鼓勵呂宗龍提供自家的土地打造社區公園，他一口答應，除蓋休憩涼亭，也陸續栽植多樣花木，並以他是南化唯一的台鐵站長，取名「站長公園」。
呂宗龍退休後，全力投入「站長公園」營造，占地三分多的土地，種植樹玫瑰、橡芽樹、九重葛、錫葉藤、羅漢松、茄苳等10多種美麗花木；最醒目的地標是兩棵百年芒果夫妻樹，呂宗龍說是祖先在前清道光年間就種植，已有1、2百年歷史，曾在南化區公所與南化區農會舉辦的芒果節活動中成為熱門打卡景點。
「希望奉獻鄉里，做為退休後的第三人生。」呂宗龍把孩提、求學時期比喻為第一人生，就業及婚姻是第二人生，退休後對鄉里的奉獻就是第三人生。呂宗龍表示，北平里位處置偏僻，平常少有外地遊客造訪，希望打造站長公園成為觀光景點，吸引更多遊客前來，讓更多人認識北平社區的美。
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