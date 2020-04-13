翻譯、協調… 新住民成社區警政好夥伴

外籍移工在台灣人數逐漸成長，不少人有法律問題需協助，新住民就成為警察和移工間居中協調角色，協助家鄉移工翻譯、解釋法律等，成為警方推動「社區警政」的好夥伴。

「警官，我的越南女同鄉被老公家暴，該怎麼辦？」越南新住民阮錦麗發現同鄉遭丈夫酒後暴力相向，或是當看護遭電信詐騙，阮錦麗協助向警方報案，並認識台南市警六分局外事巡官許儷馨，兩人從此合作無間。

阮錦麗說，許儷馨英文很流利，越南同鄉多少會說英文，當然許巡官也會請她幫忙翻譯，協助受理同鄉報案，很有愛心。

阮女深感許多同鄉在台討生活十分艱辛，在台南安平區成立「麗麗微沙雅」休閒發展協會，協會主旨在關懷外籍社區長輩，協助外籍婦女和青年創業。

印尼新住民蔣蜜雅在台南市南區經營南洋料理店，外籍移工經常在店內喝到深夜，料理店要打烊，但是移工還要繼續喝，蔣蜜雅屢勸不聽，不得不向警方反映，許儷馨獲知後也協調轄區派出所處理，維護治安。

許儷馨說，她深知外籍人士難處，希望提供犯罪預防諮詢，新住民朋友也協助她司法通譯，一直是警方的最佳合作夥伴，希望共同為新住民和第二代盡一分關懷，讓她們真心感受社會融合，一同守護台灣社區治安。