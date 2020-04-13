勞動部「安心即時上工」上路 雲嘉南開3千職缺

新冠肺炎疫情衝擊勞工就業與生計，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署執行「安心即時上工」計畫，雲嘉南地區釋出約3000個職缺，提供勞工申請，今天台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾7處就業中心開始受理登記申請，頭一天統計申辦人數台南市87人 嘉義縣市210人，雲林縣134人，雲嘉南區共431人申辦，僅占職缺總數的1乘5，符合資格者246人，通過比例不到6成。雲嘉南分署表示，這個計畫主要是針對疫情規畫，開放給半年內失業並有半年內勞保等就業證明的失業者申請。

雲嘉南地區這次釋出的職缺台南市1155個，嘉義市736個，嘉義縣627個，雲林縣520個，職缺以防疫相關工作為主，如為民眾量額溫、環境消毒等工作內容，工作地點都會盡可能安排在住家附近。

申請的林姓男子說，原本工作的餐廳最近受疫情衝擊歇業，聽說這個計畫的工作地點都是在附近的單位，而且工作內容指示量耳溫打掃環境應該是很輕鬆，然後待遇還不差，短時間又找不到工作才來申請， 申請的人不多，可能是因只提供短期工作而且最近失業的人才可申請。

雲嘉南分署長劉邦棟說，經審核通過上工民眾每小時工資158元，每月最高核80小時、1萬2千6百40元工作津貼，每人最長以6個月為限。

申請資格最近一次月投保薪資2萬3千8百元以下、且向就業中心提出登記當日前6個月內，投保勞工保險或就業保險之保險年資滿2個月以上者，可攜帶身分證到就業中心辦理資格審核及登記。