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「挺防疫LINE一起」 嘉義縣獲贈LINE免費序號卡與茶包

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣梅山農會今天贈送中央疫情指揮中心及縣內防疫醫療人員共25萬包茶包，由嘉義縣長翁章梁（右）及疾管署南區管制中心主任李翠鳳（中）代表受贈。左為梅山農會總幹事黃世裕。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山農會今天贈送中央疫情指揮中心及縣內防疫醫療人員共25萬包茶包，由嘉義縣長翁章梁（右）及疾管署南區管制中心主任李翠鳳（中）代表受贈。左為梅山農會總幹事黃世裕。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天舉辦「送茶包挺防疫LINE一起」活動，LINE Taiwan及梅山農會響應「防疫事 大家事」口號，分別贈送LINE MUSIC、LINE TV免費序號卡一批及25萬包茶包，由嘉義縣長翁章梁與疾病管制署南區管制中心主任李翠鳳代表受贈，感謝各單位對防疫人員、居家檢疫隔離民眾的支援。

嘉義縣政府表示，LINE Taiwan台灣連線股份有限公司資深經理林若凡今天在縣議員何子凡協助下，捐贈嘉義縣居家檢疫、隔離民眾免費影音序號卡一批，希望能讓民眾獨自在家也能安心防疫、放鬆身心。

梅山農會總幹事黃世裕表示，嘉義長庚研究團隊日前發現台灣茶葉含有可抑制病毒活性因子，特別發起「送茶包挺防疫」行動，獲梅山鄉茶農大力支持，共募得25萬包茶包，包含金萱茶、烏龍茶、紅茶等4種茶，其中15萬包捐給中央疫情指揮中心、10萬包分送給縣內5千多名防疫醫療人員。

翁章梁表示，梅山農會捐給縣內的茶包，將由衛生局分贈各醫療院所醫護人員、藥師及基層衛生所等醫療防疫夥伴，翁章梁強調，不論第一線醫護人員、防疫工作進展、籌備物資等，皆仰賴大家共同努力，感謝LINE Taiwan及梅山鄉農會。

LINE Taiwan今天響應嘉義縣政府，贈送居家檢疫隔離縣民LINE MUSIC及LINE TV免費序號卡一批。圖／嘉義縣政府提供
LINE Taiwan今天響應嘉義縣政府，贈送居家檢疫隔離縣民LINE MUSIC及LINE TV免費序號卡一批。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山農會今天響應嘉義縣政府，贈送中央疫情指揮中心及縣內防疫醫療人員共25萬包茶包。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣梅山農會今天響應嘉義縣政府，贈送中央疫情指揮中心及縣內防疫醫療人員共25萬包茶包。圖／嘉義縣政府提供
LINE Taiwan今天贈送嘉義縣居家檢疫隔離縣民LINE MUSIC及LINE TV免費序號卡一批，由嘉義縣長翁章梁（右）代表受贈。中為LINE Taiwan資深經理林若凡，左為嘉義縣議員何子凡。圖／嘉義縣政府提供
LINE Taiwan今天贈送嘉義縣居家檢疫隔離縣民LINE MUSIC及LINE TV免費序號卡一批，由嘉義縣長翁章梁（右）代表受贈。中為LINE Taiwan資深經理林若凡，左為嘉義縣議員何子凡。圖／嘉義縣政府提供

LINE 嘉義 翁章梁

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