紓困政策太多免驚 嘉義縣府推一站式資訊網站

嘉義縣政府日前成立「嘉義縣因應新冠肺炎紓困與振興」網頁，提供民眾一站式資訊窗口及產業諮詢資訊，民眾只要點進此網頁，即可察看中央各部會及縣府的相關措施，並快速找到符合自身需求的補助資訊及窗口。

嘉義縣政府綜合規畫處表示，網頁針對民眾面臨的問題，將訊息分為八大類，包含急難救助、交通觀光、租稅優惠、藝術文化、農林漁牧、中小企業、原民與客家和醫療產業，共計94項，並條列式刊載政策補助項目、對象與條件，以及資源諮詢管道等資訊。

綜規處長郭凱迪表示，中央與地方紓困振興補助措施繁多，並會依疫情發展時程拉長，政府配套措施採滾動式檢討，民眾要針對自身困境搜尋到對應的資源、資訊並不容易，縣府希望透過單一窗口，讓有需求的鄉親與企業，可及時獲得清楚訊息，得到最有效的協助。

綜規處表示，縣府針對疫情採「先紓困、後振興」方案，以「有效、有感、即時」為原則，近期已針對因疫情衝擊，觀光客減少、部分樓層關閉的觀光旅宿業者，由營業用稅率3%改為非住家非營業用稅率2%，東石漁人碼頭店家也有租金減免等政策。