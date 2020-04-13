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雲縣2確診者康復出院 張麗善歸功醫護技術發達

中央社 / 雲林縣13日電

雲林縣4名確診武漢肺炎案例中，有2人康復出院解除隔離，1人則已脫離險境；縣長張麗善今天參與捐贈物資給醫護人員活動時，稱讚雲林醫院醫療技術非常棒。

雲林縣工商發展投資策進會號召縣內企業，參與「用好物送溫暖，抗疫更有力」活動，斗六工業區廠商協進會食品加工產業聯盟10家公司響應，提供數百份禮盒及食品，今天贈送給雲林縣內醫療勇士，由張麗善代表接受。

張麗善接受媒體聯訪表示，很慶幸雲林縣醫院的醫療技術非常棒，醫療同仁都非常用心，縣內4個確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案例，有2人康復出院，解除隔離恢復健康，另外2人還在醫院接受治療，其中1人已拔管逐漸脫離險境，感謝所有第一線防疫人員。

張麗善強調，雲林確診的4名案例都是境外移入，且在機場就被檢測出來，隨後就直接送往負壓隔離病房治療，並未進入社區，雲林確診病例少，是更安全的居住環境。

斗六工業區廠商協進會理事長廖憲平表示，感謝雲林縣工策會舉辦的「用好物送溫暖，抗疫更有力」的捐贈活動，讓企業也能表達對醫護人員的加油，提供他們優質的產品，幫助雲林抵抗疫情。

張麗善 醫護人員 斗六

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