疫情衝擊 奇美博物館將啟動每周休舘3天

新冠肺炎持續威脅國人健康，知名的奇美博物館也受波及，館方今天公告，因「防疫再升級」，4月20日至5月31日調整為周一至週三休館、周四至周日開館。年度特展「有影無影？影子魔幻展」則順延3個月展期至8月31日。

奇美博物館表示，自疫情爆發以來配合政府政策滾動式調整各項措施，為強化防疫，縮減開館時間，不過戶外台南都會公園園區因十分空曠，維持開放狀態，民眾仍可以到園區散步欣賞美景，或尋找設置於戶外的近40件雕塑作品。

舘方指出，年度特展「有影無影？影子魔幻展」為期間限定展覽，原展期至6月2日，「為彌補這段時間壓縮民眾觀賞的機會」，展期將延長至8月底。

奇美博物館表示，開館期間推出多項防疫措施，包括提高館內設施的消毒次數、空調換氣頻率，並呼籲民眾配合測量額溫、手部消毒、戴口罩、保持適當社交距離，同時暫停近距離接觸的定時導覽及展演服務、關閉體驗型的密閉式展區等。

館方表示，休館期間除了全面加強清潔消毒之外，將進行館員培訓、典藏維護、空間修繕等工作，待疫情趨緩時，將提供更好的服務品質迎接大眾；也會持續依疫情變化配合政府政策，機動調整。