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影／罕見國寶藍腹鷴 母子出遊逛大街

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
第二級保育類珍稀鳥類藍腹鷴母鳥帶著6隻剛出生的雛鳥過馬路的罕見畫面。圖／鄧同敬提供
第二級保育類珍稀鳥類藍腹鷴母鳥帶著6隻剛出生的雛鳥過馬路的罕見畫面。圖／鄧同敬提供

嘉義縣番路鄉土匪山生態解說員鄧同敬今天上午開車返家途中，罕見遇到第二級保育類珍稀鳥類藍腹鷴母鳥帶著6隻剛出生的雛鳥過馬路，鄧同敬馬上拿出手機錄下難得畫面，影片中母藍腹鷴看起來非常緊張，一直跳上跳下，似乎是擔心附近有什麼危險，並催促雛鳥趕快往前。

鄧同敬表示，母鳥要帶雛鳥過馬路，但路旁的擋土牆太高，無法帶雛鳥躲進去，又看到他的車子直覺危險，因此一直上下跳，觀察敵人在做什麼，鄧同敬說，藍腹鷴在育雛期地域性很強，猜測公鳥可能也在牠們附近，但能一次看到6隻雛鳥，表示此環境很適合牠們。

鄧同敬說，藍腹鷴警覺性很高，覓食啄兩下就會抬頭查看四周，活動環境多為坡度較緩的樹叢灌木林下，雖然成鳥沒什麼天敵，但雛鳥天敵非常多，例如蛇、流浪狗、猛禽、人類等，藍腹鷴只有在尋找水源、食物才會帶雛鳥出來，且通常會躲在不容易被發現的地方，避開所有危險。

鄧同敬提醒，目前為藍腹鷴的育雛期，民眾如在山間看見身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線的藍腹鷴，千萬不要靠近，避免藍腹鷴受到驚嚇，應在一旁靜靜觀察即可，並盡量勿打擾過久，守護自然生態

第二級保育類珍稀鳥類藍腹鷴母鳥帶著6隻剛出生的雛鳥過馬路的罕見畫面。圖／鄧同敬提供
第二級保育類珍稀鳥類藍腹鷴母鳥帶著6隻剛出生的雛鳥過馬路的罕見畫面。圖／鄧同敬提供

嘉義 自然生態 流浪狗

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