影／罕見國寶藍腹鷴 母子出遊逛大街

嘉義縣番路鄉土匪山生態解說員鄧同敬今天上午開車返家途中，罕見遇到第二級保育類珍稀鳥類藍腹鷴母鳥帶著6隻剛出生的雛鳥過馬路，鄧同敬馬上拿出手機錄下難得畫面，影片中母藍腹鷴看起來非常緊張，一直跳上跳下，似乎是擔心附近有什麼危險，並催促雛鳥趕快往前。

鄧同敬表示，母鳥要帶雛鳥過馬路，但路旁的擋土牆太高，無法帶雛鳥躲進去，又看到他的車子直覺危險，因此一直上下跳，觀察敵人在做什麼，鄧同敬說，藍腹鷴在育雛期地域性很強，猜測公鳥可能也在牠們附近，但能一次看到6隻雛鳥，表示此環境很適合牠們。

鄧同敬說，藍腹鷴警覺性很高，覓食啄兩下就會抬頭查看四周，活動環境多為坡度較緩的樹叢灌木林下，雖然成鳥沒什麼天敵，但雛鳥天敵非常多，例如蛇、流浪狗、猛禽、人類等，藍腹鷴只有在尋找水源、食物才會帶雛鳥出來，且通常會躲在不容易被發現的地方，避開所有危險。