雲林食品產業聯盟 贈6醫院320份「食在好嘴斗禮盒」

雲林縣斗六工業區食品產業聯盟，今天捐贈320份「食在好嘴斗禮盒」給縣內6家醫療院所，盼望感謝第一線醫護人員，不眠不休的辛勞，由縣長張麗善代表受贈並表達致謝。

斗六工業區廠商協進會理事長廖憲平表示，在前線防疫的醫護人員是無名英雄，工業區內的食品業者與雲林縣工策會，共同集結最好的產品做為禮盒，讓企業也能幫醫護人員加油打氣。

聯盟9家公司包括豐喜、鈺統、嘉品、嘉珍、臺旺、嬌旺、展昇、盛興發、大同醬油等；豐喜加碼提供200份果凍禮盒、大同醬油公司也加碼300組醬油禮盒，萬澧公司也響應提供20箱養生黑麥汁。

張麗善表示，曾是護理人員的她能感同身受，護理人員一一忙起來可能連吃飯的時間都沒有，謝謝企業充滿關懷與全民團結防疫，希望鄉親與醫護人員繼續努力，一起共度難關。