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回「嘉」拜拜戴口罩 城隍廟、地藏庵、文財殿加入防疫

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
嘉義城隍廟要求民眾入廟戴口罩。圖／嘉義市府提供
嘉義城隍廟要求民眾入廟戴口罩。圖／嘉義市府提供

新冠肺炎疫情變化大，嘉義市廟宇包括嘉義城隍廟、九華山地藏庵、文財殿即起要求信眾進廟要戴口罩，廟內也加強各項消毒作業，希望能落實防疫，不讓破口出現。

九華山地藏庵表示，希望信眾進廟參拜必須戴口罩，若有發燒建議回家休息。參拜路線進出口都有準備酒精供民眾洗手消毒，在添油香、捐白米、點光明燈的櫃檯，也設置透明隔板防範飛沫，地藏庵2月分捐贈10萬平安皂給市府衛生局，鼓勵民眾勤洗手現在也要呼籲信眾入廟保持社交距離，保護自己也保護別人。

嘉義城隍廟上周六提供1000個註生娘娘加持的兒童口罩套，給12歲以下的孩童，廟方也在進廟入口處張貼公告，呼籲信眾參拜一定要戴口罩。

城隍廟表示，三月初城隍廟特別請出，掌管瘟疫疾病控制的神明「瘟疫司」，供信眾參拜祈福，捐贈給市府10萬個平安皂祈福也是瘟疫司坐鎮；現在進廟戴口罩、排隊保持距離，請大家齊心協力一起防疫，一定能夠度過難關。

嘉義市文財殿也透過LED跑馬燈請信眾進廟參拜戴口罩，保持社交距離。文財殿總幹事林天河表示，因應防疫取消「嘉義縣市國中小學財神盃音樂暨技藝競賽」，每年都有超過千位的國中小學生參加，是老師與學生們展現成果的最佳舞台，但今年以防疫優先。

嘉義市府民政處表示，城隍廟、地藏庵、文財殿等是嘉義市最重要的信仰中心，在疫情緊張的時刻更是出錢出力，為了防疫，更縮小或取消遶境及公益文教活動，就是避免人聚集、影響防疫，三大廟是最佳表率。

嘉義 口罩 城隍廟

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