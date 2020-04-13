北港媽祖加持過的！素便當民眾搶領呷平安

雲林縣北港朝天宮取消媽祖出巡，把省下的費用，發動全國友宮推行「全台素食結萬緣」，將農曆三月訂為「慈悲月」，除費用供應素食便當給弱勢戶、學校及第一線防疫的所有公務、醫護員和警察，今天更開放供應給一般民眾，近午領便當的人大排長龍，路人還誤以為是搶領口罩。

農曆三月二十三日是媽祖聖誕，朝天宮配合防疫，取消兩天的媽祖出巡，但媽祖生當天的祭典，仍將照常舉行。

朝天宮把取消媽祖出巡的費用，串聯全國友宮寺廟，發起「媽祖慈悲月全台素食結萬緣」，以靜態的濟弱茹素宏揚媽慈悲，來取代放鞭炮熱鬧出巡的盛況，一方面倡導戒殺護生，藉由大眾的善心善念，祈求疫情瘟災早日遠離，一方面送素食便當協助防疫，一舉兩得，獲數十座宮廟響應。

兩天來數十名慈濟功德會志工主動投入製作素食便當，菜色超乎想像，推出兩天來獲各餽贈單位讚賞，使便當每天供應量從近千份增至1300份，志工分工合作，在朝天宮香客大樓忙進忙出，近午千餘個便當委請里長送到弱勢家戶及公務部門或居家檢疫者。

今天媽祖素食便當首度開放給一般民眾領取，近午位於廟後的仁和香客大樓前即大排長龍，數百人排隊等候領便當，兩條馬路排滿人，許多人誤以為大家又在搶領口罩。朝天宮董事長蔡咏鍀也率董事會吳炳俊、許珍娜等人協助發送，數百個便當不到幾分鐘發完，多位民眾向隅感到可惜。

民眾說，媽祖加持過的慈悲便當，吃了一定更平安，尤其慈濟便當很好吃，雖排了很久才領到便當但很值得，「媽祖便當呷平安等卡久嘛愛等！」