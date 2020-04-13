雲218線會車不易 雲縣府花3575萬元拓寬改善

雲218線道路狹窄，10多年來地方反映車輛會車不易，為解決交通瓶頸問題，雲林縣府將耗資3575萬元拓寬道路同時改善周邊排水問題，縣長張麗善等人今天到場視察，她表示，未來完工不僅紓解交通問題，也解決當地淹水老毛病。

今天也有許多地方鄉親到場關心，他們說，雲218線路面只有6公尺寬，兩輛轎車會車剛剛好，但若是大車經過險象環生，還有附近石榴班至高點、石榴國小前南仁路經常淹水盼能改善；張麗善也當場允諾會盡全力幫忙解決。

張麗善表示，針對雲218線光復路段，經過縣府向中央爭取經費及地方協商，將進行拓寬工程，未來該路段將變成12公尺寬道路，並把道路側溝做好，也會改善排水系統。

石榴班淹水問題嚴重，縣府初步將涵箱擴大並截彎取直，初步第一階段先編列250萬元優先處裡光復路段，來解決地方飽受淹水之苦。

縣府工務處長汪令堯指出，雲218線拓寬工程將從斗六市民享街至國道3號高速公路橋下，全長約600公尺，路面寬度約5.5至6公尺，預計將路面拓寬為12公尺，解決路寬不足及用路人與大車爭道問題，更能紓解斗六工業區往台3線的交通。