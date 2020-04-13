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媽祖生日快到 不能拜拜就來吃媽祖泡芙吧！

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影

台南市政府文化局再推神級代言，二度邀請在臺灣宗教信仰中有著舉足輕重地位的天上聖母－媽祖代言，推出臺南限定的媽祖系列商品「媽祖賜芙(福)」牛奶泡芙點心，今天並由黃偉哲市長與土城正統鹿耳門聖母廟主委王明義共同上香祈福，為新產品過爐加持，向媽祖秉報祈求護佑國泰民安。

媽祖是臺灣民間信仰中信眾最多的神祇之一，在臺南奉祀媽祖的廟宇亦不勝枚舉，每年農曆3月23日媽祖誕辰前後，都舉辦許多熱鬧慶典。今年適逢疫情期間，許多祝壽或繞境活動皆延期或取消。為了彌補信眾遺憾，市府文化局今年配合媽祖誕辰，特別與鹿耳門聖母廟合作推出「媽祖賜芙(福)」。

本次延續系列商品媽祖之視覺設計，包裝再次結合本年度巡展全國的臺南市傑出藝術家－林智信老師耗時20年、充分展現臺灣媽祖信仰、常民生活及文化生命力的版畫鉅作〈迎媽祖〉（局部），側面則結合土城正統鹿耳門聖母廟獲列市定民俗的「土城仔迎春牛」，主打「一定要幸福！」黃市長表示，希望「疾病退散‧媽祖賜芙(福)」，不僅能讓所有市民及國人在防疫期間得到媽祖庇佑滿滿的幸福感，更為臺南和全臺灣帶來百業回春的好兆頭。

「土城仔迎春牛」為臺南市定民俗之一，土城正統鹿耳門聖母廟更與臺南地理歷史開發有相當淵源：所在的「土城仔」由明鄭時於鹿耳門嶼以泥土築牆監看鹿耳門港出入船隻而得名；「迎春牛」則由迎春禮轉變而來，於元宵前後舉辦。春牛依天干地支設色，活動包含糊春牛、祭春牛、摸春牛、迎春牛、鞭春牛和搶春牛，形成一套完整的「春牛文化」，是臺灣獨特的民俗。

為讓民眾以更有趣、多元的方式認識臺南、瞭解臺南，文化局在致力推廣古蹟、文化、宗教禮俗等保存活化的同時，也持續創意發想臺南限定商品，展現這個城市生生不息的文化活力，吸引更多族群走入古蹟，瞭解在地文化及歷史。本次「媽祖賜芙(福)」特別攜手國內知名食品大廠－義美食品股份有限公司，結合其知名商品「小泡芙」，以媽祖保佑讓您「一定要幸福！」的正向口號，讓消費者及信眾在品嚐同時也能感受到媽祖庇佑的濃濃幸福感。

「媽祖賜芙(福)」即日起在臺南限定獨賣，販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661臺灣船園區、臺南山上花園水道博物館、土城正統鹿耳門聖母廟等9處，防疫期間文化局也推出電話訂購宅配服務，民眾可撥打06-2135518訂購專線，即可在家坐享「媽祖賜芙(福)」送上門，其他臺南限定的「成功洋芋片」、「至聖點心麵」等商品也同步接受訂購。掌握「媽祖賜芙(福)」及其他臺南限定紀念商品最新訊息及活動詳情，歡迎持續鎖定臺南市政府文化局網站及「藝遊臺南」臉書粉絲專頁！

台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽相賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽相賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影
台南市文化局與鹿耳門聖母廟合作推出媽祖賜「芙」。記者修瑞瑩／攝影

媽祖 臺南 文化局

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