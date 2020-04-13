嘉義寺廟防疫 入內參拜須戴口罩

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，嘉義市政府今天表示，文財殿、城隍廟、地藏庵即日起要求信眾進廟要配戴口罩，廟內也加強各項消毒，大家一起防疫。

九華山地藏庵表示，信眾對疫情延燒感到擔憂與壓力，作為穩定民心的力量，即日起信眾進廟內參拜必須戴口罩，民眾若有發燒，建議回家休息。參拜路線進出口都有準備酒精消毒，服務櫃檯也設置透明隔板。

嘉義城隍廟指出，廟方今天起在進廟入口處張貼公告，呼籲信眾進廟參拜一定要戴口罩，且要保持安全社交距離，希望大家齊心協力防疫度難關。

嘉義市文財殿也透過廟方的LED跑馬燈，呼籲信眾進廟參拜須戴口罩，且要保持安全社交距離。

文財殿總幹事林天河表示，因應防疫，將取消連續舉辦多年的嘉義縣市國中小學財神盃音樂暨技藝競賽，這項比賽每年都有超過千名的國中小學生參加。

嘉義市政府民政處表示，除了城隍廟、地藏庵、文財殿外，嘉義市其他寺廟也紛紛加入防疫行動，規劃參拜動線、民眾參拜須戴口罩。