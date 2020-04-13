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防颱也要超前部署 立委林文瑞：防颱防疫並重
國人和政府傾全力防疫的同時，鑑於颱風季節將至，雲林縣虎尾鎮幾處排水尚未整治，引發居民憂心，認為政府全心防疫，似乎忽略防颱的重要，水利會出身的立委林文瑞接獲陳情，馬上趕回雲林會同水利單位會勘，要求公所和縣府盡速提出計畫，經費的事他會向中央全力爭取，「防疫和防颱一樣重要！」
立委林文瑞今天邀集水利署第五河川局、雲林縣政府水利處、虎尾鎮長丁學忠等相關單位主管會勘虎尾中溪、埒內等排水，要求相關單位要加緊進度盡快提出改善計畫，擺脫水患。
林文瑞表示，虎尾鎮頂溪里中溪國小對面的排水路年久失修也一直沒治理，雜草叢生，加上水道的斷面不足，每逢大雨就造成大排溢堤淹沒農田，當地農民一再陳情，縣府雖在去年提出改善計畫，但中央遲未核定。
縣府人員表示，目前縣府已完成修正計畫，將整治長度將從200公尺延長到300公尺，總經費約2150萬元。林文瑞則要求縣府盡快將計畫提報中央，他會全力爭取經費，趕在颱風季節前施作，以免災害連年。
林文瑞說，氣候異常，降雨強度集中，許多舊有的排水設施已難以負荷，不是渠道束縮就是斷面不足，導致災害範圍比以前大，排水溢堤漫淹路面，是常見的事，他也要求水利署官員一定要緊盯工程的設計和進度，提早做好準備，防疫雖重要，防颱也不能馬虎。
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