因應新冠肺炎疫情 雲林街頭藝人考證延到明年辦理

雲林縣第六屆街頭藝人徵選活動，原訂5月16、17日在斗六市人文公園舉行，縣府宣布因應新型冠狀病毒肺炎疫情，為減少群聚感染機率，延至民國110年擇期辦理。

縣府文化觀光處長陳璧君說，有關每兩年換證一次街頭藝人證件，配合徵選活動行政程序及民眾便利性，原訂民國107年發放證件有效期限今年到期，也順延到110年再進行換證業務。

縣長張麗善表示，雲林參與考證人數逐年攀升，上一屆更是吸引460組、超過1000人以上考證，顧及疫情當前，防疫優先，避免產生防疫漏洞，才會將徵選活動延至明年擇期辦理。

陳璧君提到，本年度街頭藝人徵選活動改為分批走動徵選，街頭藝人兩小時不間段演出，評審非固定走動式評選，為要展現技藝專業、多元多媒體整合及街頭演出適切性，活動中也開放全國民眾一同參與。

如同辦理藝術嘉年華，因擔心人數眾多，要維持活動參與度及品質，又要降低群體感染風險，以群眾健康優先，所以活動延期至明年辦理。