全力防疫 即日起新營監理站洽公須全程戴口罩

中國東方衛視記者張經義日前在白宮記者會上，回應美國總統川普詢問「你來自哪裡？」時，回答「台灣」，簡短對話引來網路議論紛紛，縣長張麗善說，張經義是正港台灣人，還是雲林子弟，稱讚他「有雲林人誠懇熱情的特質，以他為榮」。

2020-04-13 00:36