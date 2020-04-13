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全力防疫 即日起新營監理站洽公須全程戴口罩
疫情仍不容鬆懈，嘉義區監理所新營監理站表示，即日起洽公民眾必須全程配戴口罩，也可多利用線上或電話洽詢相關監理業務，降低可能感染機率。
新營監理站長蔡嘉春說，目前監理站針對進入辦公場域員工及洽公民眾量測額溫、手部消毒，額溫超過37.5度者禁止入內。但為防範疫情擴散，即日起均須配戴口罩始能進入。
此外，監理站辦公大廳、筆試室、大門管制點，設置感應式酒精噴霧器供民眾不用接觸即可消毒手部，同時張貼標語提醒保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，等候區民眾座椅、道安講習室、筆試室採取間隔座位，並增加設置櫃台隔板，防疫措施全力做好做足，嚴防病毒擴散。
蔡嘉春呼籲，民眾請多多利用監理APP線上申辦或電話洽詢監理業務，並配合中央疫情指揮中心規定，隨時保持社交距離，配戴口罩、勤加洗手、盡量減少外出，避免接觸感染。
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