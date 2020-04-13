麻豆、佳里「怎麼養4間全聯？」 在地人曝關鍵：是鄉鎮中心

南台灣相對北部而言，人口數較少，密集度也較低，網友提問，位於台南北部的麻豆、佳里人口約5、6萬人，鎮內卻開了4間全聯，質疑「憑什麼養得起？」在地人則解釋，麻豆、佳里市周邊鄉鎮的中心，七股、官田民眾都會往這兩個小鎮跑，消費力也就較高。

有網友在PTT詢問，北台南的兩個小鎮「麻豆、佳里」，人口僅約5、6萬人，「為什麼養得起四間全聯？」他指出，新營約有8萬居民，也是只有4間全聯，「憑什麼這兩個小鎮養得起四間全聯？更不要說兩個鎮中間還有一個大潤發在那邊」。

對此，有網友表示「鄉下人無聊就去逛啊」、「我家500公尺內就兩間」、「全聯超商化」、「這兩個地方住了多少地方媽媽」、「全聯在全台有1000多家分店，全國有319鄉鎮，平均每鎮有3到4家分店」。

還有在地人解釋，麻豆、佳里代表的不是兩個鎮，而是周邊鄉鎮的中心，七股居民會去佳里、官田居民會去麻豆，這兩處聚集附近鄉鎮居民，消費力相對較高，「佳里、麻豆在台南算很大的鄉鎮了，也算是周遭地區的區域中心」、「佳里可是台南北門地區一哥」。