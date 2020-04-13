成大開放慢籤戶外領藥 13日起接受預約

成大醫院開放慢性處方籤戶外領藥，但必須要事先預約，4月13日起受理預約，15日起開放戶外「領藥快e通」，讓回院領藥者無須進入院內，減少防疫壓力與感染風險。

成大醫院醫務秘書楊宜青表示，「領藥快e通」的服務需提前預約，於預定領藥日的3天前開始受理預約，最遲於預定領藥的前一天下午5點前預約才有效。

「領藥快e通」的服務可透過網路或電話辦理預約：

1.網路線上預約：全天候開放預約，使用手機者可利用「成大e療通」APP點選「領藥快e通」進入，或從成大醫院官網首頁，點選【預約領藥】即可進入專屬預約畫面，進行線上預約。

2.電話人工預約：專線電話為06-2353333，有專人接聽，服務時間為周一至周五的上午7點半到下午5點半，周六、日不提供電話預約服務。

3.現場預約：在批價掛號櫃檯並配合營運時間辦理。

楊宜青表示，提供預約的領藥時間，為周一至周五的上午11點到下午6點半，及周六上午8點到12點，周日及國定假日不提供領藥服務。預約領藥也「不提供磨粉」服務。而當日未領視同作廢，需重新預約，或至院內取號、領藥。

考量領藥處既是發藥窗口、也是領藥通道，因此用了頗有古風、異義同名的「棧」字，取名為「慢箋快取棧」，位置就設於門診大樓面對成大社會科學院的3號側門前車道，即原本通往地下停車場的通道上。已預約好領藥日期者，可在領藥日服務時間內逕行開車或騎車前往領藥，請記得一定要攜帶健保卡及慢性病連續處方箋，才能領得到藥。