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台南新化青商會 新化獅子會捐助社區弱勢孩童

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南新化青商會，新化獅子會捐助社區弱勢孩童。圖/環宇基金會提供
台南新化青商會，新化獅子會捐助社區弱勢孩童。圖/環宇基金會提供

台南市新化國際青年商會、新化獅子會昨天下午在新市區南港墘北極殿「環宇新市課輔班」舉辦「幸福兒童節親子嘉年華」公益活動，關懷社區內弱勢家庭孩童，贈送兒童節禮物、捐助貧困孩童愛心晚餐及助學獎學金5萬3千元。

活動由國際青年商會新化分會長蕭湘原發起，聯合青商各區分會會長會員及新化獅子會員響應，捐助環宇基金會讓更多弱勢孩童得到照顧。

青商會中華民國總會2020總會長王國贊及立委林宜瑾立委、市議員林志聰、新市區長譚乃澄到場為弱勢孩童加油打氣，期望拋磚引玉影響更多愛心民眾行善。新市課輔班孩童表演烏克麗麗及大提琴祝福現場貴賓，青商會員也為孩童帶來魔術表演，現場活動溫馨感人。

環宇基金會表示，感謝大家愛心付出，拋磚引玉帶動更多善的循環，呼籲更多在地企業社團與善心人士加入，支持每月600元幫助孩子「吃飽飽努力向上」，不再餓著肚子去睡覺，成為孩子的貴人，協助孩子快樂成長，愛心專線：0935734910 主任尹承莉。

台南新化青商會，新化獅子會捐助社區弱勢孩童。圖/環宇基金會提供
台南新化青商會，新化獅子會捐助社區弱勢孩童。圖/環宇基金會提供

愛心 青年 課輔班

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