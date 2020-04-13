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影／送出1片口罩還回8片 排隊名店：台灣人最美！

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭，門口經常排滿等待用餐民眾。記者卜敏正／攝影
嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭，門口經常排滿等待用餐民眾。記者卜敏正／攝影

嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭，日前貼出「排隊未戴口罩恕不受理」公告，呼籲顧客戴口罩，但老闆林聰明看客人大老遠來排隊還買不到，私下就送1片口罩給客人，沒想到客人返家後，寄了多片口罩給他，這樣的客戶已有20多人，最多還有人寄8片口罩給他，讓他大讚「這是台灣人最美的表現！」

新冠疫情加劇，嘉義市林聰明沙鍋魚頭、御香屋、福義軒、劉里長雞肉飯等排隊名店，日前營業都貼出「排隊未戴口罩恕不受理」公告，呼籲顧客享受美食也要重視防疫，店員除持續呼籲戴口罩，還在門口量體溫，重視用餐者及店內員工健康保護。

「防疫也是企業責任！」林聰明表示，店內一直為防疫超前部署，加強排隊保持距離丶宣導戴口罩，日前店休5天後，推出「排隊未戴口罩本店不受理」，就是呼籲消費者「要吃得好丶更要吃得健康」、全民一起防疫。

他直言，外來客排隊沒口罩、吃不到實在不好意思，因此他私下送1片口罩給對方，沒想到對方返家後，就寄了幾片口罩給他，他就請員工詢問，如果現場排隊消費者真的沒口罩，他就送1片給對方，就這樣送的多、回收也多，現在已有20多名消費者回贈口罩給他，送1片還8片，真的是「台灣人最美的地方！」

嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭，日前貼出「排隊未戴口罩恕不受理」公告，呼籲顧客戴口罩，入店用餐須先量體溫。記者卜敏正／攝影
嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭，日前貼出「排隊未戴口罩恕不受理」公告，呼籲顧客戴口罩，入店用餐須先量體溫。記者卜敏正／攝影
嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭，日前貼出「排隊未戴口罩恕不受理」公告，呼籲顧客戴口罩。記者卜敏正／攝影
嘉義市排隊名店林聰明沙鍋魚頭，日前貼出「排隊未戴口罩恕不受理」公告，呼籲顧客戴口罩。記者卜敏正／攝影

口罩 台灣人 嘉義

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