興華高中推電競課程 多元發展未來更寬廣

嘉義市興華高中於資料處理科成立電競課程模組，並成立電競社團1年多，日前加入宏碁電競盟校體系，校內還有電競對戰專業教室，希望學生培養電競的多元能力，除了電競選手培訓，也提供賽事規畫、轉導播、賽事分析等多元幕前幕後課程，是市府選定的種子學校。

興華高中校長郭義騰表示，電競已是社會趨勢，興華高中本來就有開設硬體裝修、多媒體設計兩個選修模組，為符合社會發展及學生學習需求，增設電競課程模組，邀請遠東科技大學電競系教授協助教學，導正學生對電競的認知，期望為學生提供更多元的選擇，讓未來課程學習更寬廣。

郭義騰表示，電競課程不是只有打電動而已，且能成為專業選手非常不容易，因此興華高中的電競課程不會只注重選手培訓，如果學生不是競賽型的，那他也可以試著學習幕後相關課程，例如電腦檢修、媒體設計等等，有多樣電競相關工作項目及能力課程可選擇。

興華高中為推廣電競課程，成立電競校隊「興華獵豹」，並耗資建立嘉義區中小學第一間電競教室，國中部及高中部皆設有電競社，成立以來吸引不少同學報名加入，郭義騰表示，社團與電競課程模組較為不同，以電競選手培訓為主，且其他科的學生皆可加入。