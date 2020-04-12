快訊

上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擔心買到汙染土地？ 南市環保局提醒民眾先上網查詢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
避免買到汙染的土地，民眾購買前可先上網查詢。圖／台南市環保局提供
避免買到汙染的土地，民眾購買前可先上網查詢。圖／台南市環保局提供

擔心買到汙染的土地嗎？台南市環保局表示，為避免民眾不慎購買到土壤或地下水汙染的土地，影響到後續利用，台南市目前列管的71個土壤或地下水汙染場址，民眾都可以上網查到土地目前狀況。

台南市環保局表示，依據場址污染程度及類型，分為16個整治場址以及55個控制場址，所有場址列管相關資訊，民眾可進入環保署所設置的土壤及地下水污染整治網(https://reurl.cc/GVV80G)中，快速查詢到目前本市土壤或地下水列管場址名單，瞭解土地目前狀況，避免誤買到受污染的土地。

環保局表示，土壤及地下水污染整治法實行以來，土壤及地下水污染觀念逐漸受到重視，台南市陸續發現許多土地有土壤或地下水污染問題，為預防民眾在不知情的情況下，購買到受污染土地，除於目前列管的土地地籍謄本上註記登載外，亦將資料公開於網路平台，讓民眾在購買土地同時，也能知道土地列管狀況，避免土地使用受到限制，無法充分利用。

市長黃偉哲表示，土地價值源自優質的土壤及地下水，土水品質與民眾生活圈息息相關，市政府與民眾一直是站在同一陣線上，守護大臺南土水品質，日後也將持續秉持污染預防、嚴格監督、自主管理及專業提升之四大主軸，訂定更完善之土壤及地下水推動策略，同時公開相關資訊，提升施政透明度，共同維護民眾的權益。

環保局長謝世傑說，多年來本局除致力於各類環境污染的防治及監控、土壤及地下水污染整治監督、預防外，也相當重視土地資訊公開化，讓民眾擁有有「知」的權益，並能以更便捷、快速的方式清楚瞭解目前本市土壤及地下水污染列管場址的相關資訊。

避免買到汙染的土地，民眾購買前可先上網查詢。圖／台南市環保局提供
避免買到汙染的土地，民眾購買前可先上網查詢。圖／台南市環保局提供

地下水 黃偉哲 臺南

延伸閱讀

鴿子聚居高架橋天天「投彈」基環保局罰餵養人

中海、萬科 華潤 傳涉圍標土地

南市涉虐托育員疑累犯？ 社局：無通報紀錄

中海上海總座遭調查 涉嫌與萬科、華潤圍標拿地

相關新聞

興華高中推電競課程 多元發展未來更寬廣

嘉義市興華高中於資料處理科成立電競課程模組，並成立電競社團1年多，日前加入宏碁電競盟校體系，校內還有電競對戰專業教室，希...

擔心買到汙染土地？ 南市環保局提醒民眾先上網查詢

擔心買到汙染的土地嗎？台南市環保局表示，為避免民眾不慎購買到土壤或地下水汙染的土地，影響到後續利用，台南市目前列管的71...

新加坡總理夫人對台「呃」 王定宇：交總理處理

針對台灣將捐贈100萬個口罩給新加坡，而該國總理夫人卻在臉書上寫下「呃」，引發國人討論，民進黨籍立委王定宇表示，「總理夫...

五一連假禁令是否鬆綁 張麗善：建議不要鬆綁

中央疫情指揮中心宣布自4月10日起，針對觀光景點、國家公園、遊樂區等場所實施人流管制，因為清明連假人潮湧現，使得五一連假...

進北港朝天宮前量體溫、戴口罩 乩童也不例外

北港朝天宮被中央疾情管制中心列屬11個標示景點區之一，朝天宮配合政策決定取消今年年度廟會與媽祖出巡，並在廟前兩側設置「檢...

雲縣府演練豪雨防災 防汛擋板擋水50公分更輕便

雲林縣府日前邀集水利署、第五河川局長張庭華等單位，前往褒忠鄉有才村聚落，演練模擬豪大雨發生狀況時，布置防汛擋板解決淹水問...

祈求國泰民安疫情退散 張麗善今率縣府一級主管茹素3天

嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續在全球蔓延，慈濟基金會推動防疫安心工作，日前基金會執行長顏博文致贈雲林縣府1千份「安心祝福包」...

因應疫情雲林文觀處圖書館僅供借還書 延長至5月5日

因應新型冠狀病毒肺炎防疫，雲林縣文化觀光處圖書館宣布仍持續暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業至5月5日，後續開放情形...

台南養蚵季進尾聲 海上蚵棚、保麗龍怎麼清？

台南養蚵季已進尾聲，許多蚵棚拖吊到岸邊，一堆堆蚵棚架讓環保團體關心處理進度。台南市漁港所表示，等養殖季結束，蚵棚全拖吊上岸，就會一併清理。另外，為落實保麗龍浮具回收，每個增加10元回收，並補助蚵農購買聚丙烯浮具替代保麗龍，減少海洋汙染。

替代材質單價高 蚵農盼提高補助

為改善養蚵產業帶來的汙染，台南市府祭出補助與改善措施，蚵農表示，也希望使用減少汙染的養蚵材質，但這些材質價格高，如果補助的數量不夠，部分蚵農還是會買較便宜材質，仍有汙染問題發生。

台南國小新生增減 跟房價有關？

台南市下學年度國小新生減少1600多人，許多學校都要減班，但市郊學校受影響較小，有些甚至不減反升。有校長分析，市區房價較高且已飽和，許多建商都到市郊蓋房子，價格也遠較市區便宜，造成年輕族群往市郊買房子，使得市郊學校新生沒有明顯減少，有的不減反升。

北港媽遶境暫緩 用素食結緣

昨天是雲林縣北港朝天宮媽祖出巡日，原本是萬人空巷展開一連串祝壽遶境盛典，今年因受到疫情影響取消，算是近百年來頭一遭，廟方取消流水席，把媽祖出巡費用省下來，號召推行「全台素食結萬緣」，即日起5天免費無限量供應素食便當給弱勢家戶及第一線防疫的公務、醫護人員。

熱門新聞

昇恆昌廟口叫賣 連主管都「撩落去」

中央示警嚇跑遊客 花蓮東大門夜市生意慘跌周末等嘸人

防疫買食材回家自己煮！這家餐廳開設食品行爆紅

苗栗縣漁港開放垂釣首發 釣友：不用再被趕來趕去

竹縣聯手旺旺集團抗疫情 發送瓶裝水神抗菌液給縣民

影／兒童口罩金門大缺貨 家長向蔡總統與唐鳳求救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。