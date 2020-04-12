擔心買到汙染土地？ 南市環保局提醒民眾先上網查詢

擔心買到汙染的土地嗎？台南市環保局表示，為避免民眾不慎購買到土壤或地下水汙染的土地，影響到後續利用，台南市目前列管的71個土壤或地下水汙染場址，民眾都可以上網查到土地目前狀況。

台南市環保局表示，依據場址污染程度及類型，分為16個整治場址以及55個控制場址，所有場址列管相關資訊，民眾可進入環保署所設置的土壤及地下水污染整治網(https://reurl.cc/GVV80G)中，快速查詢到目前本市土壤或地下水列管場址名單，瞭解土地目前狀況，避免誤買到受污染的土地。

環保局表示，土壤及地下水污染整治法實行以來，土壤及地下水污染觀念逐漸受到重視，台南市陸續發現許多土地有土壤或地下水污染問題，為預防民眾在不知情的情況下，購買到受污染土地，除於目前列管的土地地籍謄本上註記登載外，亦將資料公開於網路平台，讓民眾在購買土地同時，也能知道土地列管狀況，避免土地使用受到限制，無法充分利用。

市長黃偉哲表示，土地價值源自優質的土壤及地下水，土水品質與民眾生活圈息息相關，市政府與民眾一直是站在同一陣線上，守護大臺南土水品質，日後也將持續秉持污染預防、嚴格監督、自主管理及專業提升之四大主軸，訂定更完善之土壤及地下水推動策略，同時公開相關資訊，提升施政透明度，共同維護民眾的權益。