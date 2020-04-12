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擔心買到汙染土地？ 南市環保局提醒民眾先上網查詢
擔心買到汙染的土地嗎？台南市環保局表示，為避免民眾不慎購買到土壤或地下水汙染的土地，影響到後續利用，台南市目前列管的71個土壤或地下水汙染場址，民眾都可以上網查到土地目前狀況。
台南市環保局表示，依據場址污染程度及類型，分為16個整治場址以及55個控制場址，所有場址列管相關資訊，民眾可進入環保署所設置的土壤及地下水污染整治網(https://reurl.cc/GVV80G)中，快速查詢到目前本市土壤或地下水列管場址名單，瞭解土地目前狀況，避免誤買到受污染的土地。
環保局表示，土壤及地下水污染整治法實行以來，土壤及地下水污染觀念逐漸受到重視，台南市陸續發現許多土地有土壤或地下水污染問題，為預防民眾在不知情的情況下，購買到受污染土地，除於目前列管的土地地籍謄本上註記登載外，亦將資料公開於網路平台，讓民眾在購買土地同時，也能知道土地列管狀況，避免土地使用受到限制，無法充分利用。
市長黃偉哲表示，土地價值源自優質的土壤及地下水，土水品質與民眾生活圈息息相關，市政府與民眾一直是站在同一陣線上，守護大臺南土水品質，日後也將持續秉持污染預防、嚴格監督、自主管理及專業提升之四大主軸，訂定更完善之土壤及地下水推動策略，同時公開相關資訊，提升施政透明度，共同維護民眾的權益。
環保局長謝世傑說，多年來本局除致力於各類環境污染的防治及監控、土壤及地下水污染整治監督、預防外，也相當重視土地資訊公開化，讓民眾擁有有「知」的權益，並能以更便捷、快速的方式清楚瞭解目前本市土壤及地下水污染列管場址的相關資訊。
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