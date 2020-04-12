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新加坡總理夫人對台「呃」 王定宇：交總理處理

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
立委王定宇在臉書上表達對新加坡總理夫人回應的看法。圖／取自臉書
立委王定宇在臉書上表達對新加坡總理夫人回應的看法。圖／取自臉書

針對台灣將捐贈100萬個口罩新加坡，而該國總理夫人卻在臉書上寫下「呃」，引發國人討論，民進黨籍立委王定宇表示，「總理夫人的事就交給總理處理」，希望旁邊的人或「五毛（指中國大陸網軍）」不要藉機酸言酸語，影響台星的友誼。

王定宇表示，台星本來就友好，這次新加坡提出醫療人員的需求，台灣在照顧好國人、行有餘力的前提下，應該要協助外國，相關的援助，目前還在討論中，至於總理夫人在臉書上的回應，「總理夫人應該由總理去溝通」，不必酸言酸語，如果導致兩國失和就得不償失。

他表示，新加坡原本在台灣的兩條口罩生產線，已經移回新加坡，台灣的廠商甚至透過遠距，協助星國運作產線，「不知哪裡來的五毛，趁機挑撥兩國情誼」

而且他可以體諒星國最近疫情又升溫，政府與國民的壓力都很大，壓力大之下，難免情緒反應大，祝福星國與世界都能克服疫情，總理夫人的發言就交給總理及星國政府處理。

王定宇說法影音連結https://www.facebook.com/wdy19690305/videos/216645539588189/

王定宇也在臉書上表示，新加坡是台灣的重要國際友人，在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援將涵蓋新南向國家後，也正在和星國相關單位進行討論。星方初步回應正面，若有結果，將會對外說明。

外交部日前宣布，政府將捐贈100萬個口罩給新南向政策的部分國家，其中包括新加坡。新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日在臉書上分享此篇新聞，不過，卻寫下「呃……」（Errrr ....）的評論，引發網友熱議。

何晶在臉書轉貼「台灣英語新聞」有關台灣捐贈口罩給新加坡的報導，卻因「呃」的言論掀起網友論戰。多數網友紛紛留言表示感謝台灣，也有人質疑，身為第一夫人卻發表這樣的言論，非常無禮。

另有網友在貼文指出，何晶此番言論可能是因為，台灣1月宣布禁止口罩出口後，新加坡國廠商ST Engg設於台灣的2條口罩生產線，卻因此無法將成品送回國，被迫把設備移回新加坡，當地民眾認為，當危難之際口罩被台灣「劫持了」，現在捐口罩根本沒意義。

也有網友引述報導解釋，台灣經濟部曾說明，新加坡2條口罩生產線不在徵用範圍，也沒有禁止將口罩機台運送出國。

而網友對此則表示，「尊重星方，我們沒有玻璃心」、「如果新加坡不需要，台灣就轉送他國吧，也不需要熱臉貼冷屁股」、「台灣要有高度，如果星國有需要，還是要捐的」

台灣捐口罩給新加坡，而星國總理夫人卻在臉書上回應「呃」，引發討論。圖／取自臉書
台灣捐口罩給新加坡，而星國總理夫人卻在臉書上回應「呃」，引發討論。圖／取自臉書

新加坡 口罩

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