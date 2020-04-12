影／五一連假如何防疫？ 黃偉哲：再一周後更明朗

五一連假將到來，該如何防疫？日來引起各界討論，台南市長黃偉哲下午表示，若以清明連假那波居家檢疫隔離14天來推論，應該再一周約本月19、20日來看會更明朗，具體防疫作為，不用急於現在論斷，市府也會全力配合中央疫情指揮中心作為。

黃偉哲是今下午出席台南楠西梅嶺賞螢宣導活動時，針對記者詢問政府五一連假防疫作為時上述回應。

黃偉哲說，「料敵從寬」，若以清明連假那波居家檢疫隔離14天時程來推論，應該再一周約本月19、20日來看疫情，會更明朗。

黃偉哲表示，屆時疫情會呈現兩種，若趨嚴重，會建議中央從5月1日起，不管是停車、入園、戴口罩等，採取更嚴格防疫措施。若趨緩，對於戶外風景區、人流管制，似乎是可以考慮一下，但對於夜市、餐廳、舞廳、酒店是不是要維持高強度管制措施，這部分都要尊重中央疫情指揮中心的做法。總之，相忍為防疫，希望大家能夠謹慎小心。

黃偉哲說，對於受管制一些行業影響收入，還有包括薪水，政府也要適度補償，這點是依據防疫特別條例精神及預算，希望能夠做好。總之，希望把個人、企業損失降到最低，也希望把疫情壓下來，這樣防疫階段第二回合才可以說勝利。

他也以歐美為例，很多國家在當初是零確診，結果短短兩個多禮拜就變成三位數，甚至四位數確診數，真的不可以掉以輕心。