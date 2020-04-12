迎接媽祖誕辰 新港奉天宮加強防疫

台南市下學年度國小新生減少1600多人，許多學校都要減班，但市郊學校受影響較小，有些甚至不減反升。有校長分析，市區房價較高且已飽和，許多建商都到市郊蓋房子，價格也遠較市區便宜，造成年輕族群往市郊買房子，使得市郊學校新生沒有明顯減少，有的不減反升。

2020-04-11 22:52