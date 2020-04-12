迎接媽祖誕辰 新港奉天宮加強防疫
媽祖誕辰15日登場，嘉義縣新港奉天宮為迎接當天的大量祝壽信徒，提前嚴格執行防疫措施，除減少團拜人數、取消媽祖聯歡晚會、設置單一出入口、量體溫，要求民眾及工作人員出入須全程戴口罩，並將於地面準備1.5公尺安全距離指標貼紙，方便信徒祭拜時遵守。
新港奉天宮表示，新冠肺炎爆發後，進香團數及人員少很多，為防止疫情擴散，廟方設置神尊及信眾單一出入口，兩邊洗手台也備有純天然酵素洗手液，並於服務台準備75%酒精，供香客清潔手部使用。
廟方表示，聯歡晚會雖然取消，但其重頭戲抽獎活動將改為線上直播抽獎，本次最大獎為一輛轎車，過年期間有點光明燈並投入抽獎券的信眾，可追蹤奉天宮臉書粉專，中獎名單也將以電話通知領獎。
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