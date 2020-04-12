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五一連假禁令是否鬆綁 張麗善：建議不要鬆綁
中央疫情指揮中心宣布自4月10日起，針對觀光景點、國家公園、遊樂區等場所實施人流管制，因為清明連假人潮湧現，使得五一連假針對風景區的禁令是否鬆綁引關注。
對此，雲林縣長張麗善表示，現在新冠肺炎疫情還很嚴峻，希望全國百姓與雲林鄉親都可以挺過這一波疫情，也請中央不要鬆綁，她希望現在大家能顧好自己，也期望雲林縣鄉親不要到外縣市出遊，顧好自己才能迎接正常生活早日到來，呼籲大家共體時艱。
她提到，新冠肺炎疫情當前最辛苦的莫過於所有第一線的防疫人員，無論是醫護、海關、警消、村里幹事等等，各領域都有人在為守護全體國人日夜奮戰，防疫視同作戰，沒有人能夠置身事外，大家一起動起來用行動配合防疫工作，就是對這些無名英雄們最大的幫助和支持。
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