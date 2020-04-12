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進北港朝天宮前量體溫、戴口罩 乩童也不例外
北港朝天宮被中央疾情管制中心列屬11個標示景點區之一，朝天宮配合政策決定取消今年年度廟會與媽祖出巡，並在廟前兩側設置「檢疫龍虎門」，由廟方管理人員引導進廟管制人員進出。
廟方雖取消媽祖遶境，但仍有不少進香團，今天上午北港廟前大街，鑼鼓喧天，犁轎鞭炮聲大作，穿著紅衣的轎伕，抬著朝天宮神轎，沿著大街緩緩進廟，不少民眾以為朝天宮媽祖改變心意，又出巡遶境。
熱鬧的陣頭隊伍引來大批民眾圍觀，熱鬧非凡，經查證朝天宮，原來這是分靈的台北朝天宮回娘家進香。不過廟方防疫仍不停歇，廟方龍進虎出檢疫站仍駐守廟前，所有隨香信徒仍要接受檢測才進廟。
北港朝天宮指出，民眾進廟前需量體溫、酒精消毒，並配戴口罩，若有信徒忘戴口罩，廟方也提供口罩，廟方也加強防疫並不時廣播要大家保持社交距離；配合防疫今年取消媽祖出巡、流水席，省下經費用來舉行「全台素食結萬緣」，號召大家一起吃素食。
檢疫龍虎門管制規定，「信徒龍門進、虎門出，神明走中間」，要進廟的乩童也不能免，必須配合防疫量體溫、戴口罩，也成為難得一見的畫面。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，廟的兩側廟門稱為龍虎門，是供一般人進出的，廟中間的正門則是神明走的，雖是檢疫，但進出廟門還是依照習俗來走，借以讓年輕人知道「龍進虎出」的道理。
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