雲林縣府跟進行政院 視訊軟體改用思科

雲林縣政府宣布跟進行政院，視訊軟體改用 Cisco Webex Meetings。

縣長張麗善說，因應新型冠狀病毒防疫需要，雲林縣政府相關會議如工作會議、主管會報、縣務會議、防疫專案會議等採實體、視訊會議併行，以維持安全的社交距離。

原採用廣為使用的Zoom視訊軟體，但該軟體遭爆資安疑慮，因此行政院禁用並改用Cisco Webex Meetings視訊軟體，經雲林縣政府內部試行後，也跟進改用Cisco Webex。

縣府計畫處長李明岳表示，因應防疫需要縣府超前佈署多項措施，其中一項即使用視訊會議，為保持1.5公尺以上的社交距離，會議室空間無法容納原本預計要參加的人員，採實體、視訊會議已有一段時間。

李明岳指出，如今因資安議題，原使用的Zoom視訊軟體改和行政院同步的Cisco Webex視訊軟體。雖然同仁多已孰悉Zoom，已有相當視訊經驗，仍指示同仁加強Cisco Webex應用演練以維持會議品質。