中埔國中小藝文聯展 運用大自然展無限創意
嘉義縣中埔鄉國民中小學第四屆學生「藝起童樂」藝文聯展即日起至本月28日，於中埔鄉公所嘉檳文化館展出，今年結合鄉內11所國中小學，以「生態」為主題，學生運用大自然素材，製作兼具趣味、裝飾、知識、環保、實用的器物，展現多元創意。
中埔鄉公所表示，本次總共展出平面作品81幅、立體作品200餘件，如松鼠留言板、樹枝蟲鑰匙圈、竹製平衡鳥等，其中中埔國中的纏繞及立體畫作，以線條舞動融入視覺意象符號，將學生日常的五感感受，藉由圖像呈現出來，展出的10件平面作品，皆榮獲108學年度全國美展嘉義縣初賽優選。
中埔鄉長李碧菁表示，公所近幾年一直致力於教育文化提升，感謝各校師生對這場藝文活動的用心，讓大家看到每年展覽作品都有不同的創新及創意，雖然因為新冠肺炎疫情縮小辦理，但仍誠摯邀請鄉親朋友能踴躍參觀，鼓勵這些認真的學生。
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