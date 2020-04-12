中埔國中小藝文聯展 運用大自然展無限創意

嘉義縣中埔鄉國民中小學第四屆學生「藝起童樂」藝文聯展即日起至本月28日，於中埔鄉公所嘉檳文化館展出，今年結合鄉內11所國中小學，以「生態」為主題，學生運用大自然素材，製作兼具趣味、裝飾、知識、環保、實用的器物，展現多元創意。

中埔鄉公所表示，本次總共展出平面作品81幅、立體作品200餘件，如松鼠留言板、樹枝蟲鑰匙圈、竹製平衡鳥等，其中中埔國中的纏繞及立體畫作，以線條舞動融入視覺意象符號，將學生日常的五感感受，藉由圖像呈現出來，展出的10件平面作品，皆榮獲108學年度全國美展嘉義縣初賽優選。