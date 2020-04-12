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雲縣府演練豪雨防災 防汛擋板擋水50公分更輕便
雲林縣府日前邀集水利署、第五河川局長張庭華等單位，前往褒忠鄉有才村聚落，演練模擬豪大雨發生狀況時，布置防汛擋板解決淹水問題，其優勢比傳統沙包更便利，也更有效阻隔洪患。
縣府水利處長許宏博表示，本次演練在豪雨情況下，有400公尺缺口引發水患，演練布署防汛擋板，除演練之外，也會爭取各項防汛缺口應急工程，並協商水利會協助清疏。
許宏博進說，防汛擋板比起傳統沙包，擋板更加的輕便，單塊僅6.2公斤，不需外力支撐就可獨自站立，除阻擋洪水高達50公分，組裝及拆卸快速的優點，適合使用在交通要道，防範瞬間發生的豪雨洪水。
他指出，防汛擋板能有效阻擋所在區域免受洪患威脅，讓防汛變得更加輕鬆、簡便與省時有效，未來可運用在可豪大雨事件中。
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