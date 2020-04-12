因應疫情雲林文觀處圖書館僅供借還書 延長至5月5日

因應新型冠狀病毒肺炎防疫，雲林縣文化觀光處圖書館宣布仍持續暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業至5月5日，後續開放情形將視疫情發展情況進行調整公告。

文化觀光處長陳璧君說，疫情期間要到文化觀光處圖書館的民眾，採實名登記，須量額溫、酒精消毒手部，並戴口罩才能進入。

她提到，館內自修室目前暫停開放，另期刊室、開放式閱覽室、兒童室及三樓分區資源中心，僅提供借、還書服務，電腦及DVD設備也同步暫停提供使用，並暫停館內借閱報紙雜誌，以避免民眾在館內長時間停留。