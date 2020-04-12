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因應疫情雲林文觀處圖書館僅供借還書 延長至5月5日
因應新型冠狀病毒肺炎防疫，雲林縣文化觀光處圖書館宣布仍持續暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業至5月5日，後續開放情形將視疫情發展情況進行調整公告。
文化觀光處長陳璧君說，疫情期間要到文化觀光處圖書館的民眾，採實名登記，須量額溫、酒精消毒手部，並戴口罩才能進入。
她提到，館內自修室目前暫停開放，另期刊室、開放式閱覽室、兒童室及三樓分區資源中心，僅提供借、還書服務，電腦及DVD設備也同步暫停提供使用，並暫停館內借閱報紙雜誌，以避免民眾在館內長時間停留。
陳璧君表示，這段期間雖到館人數略減，但書籍借閱率反而增加，顯見防疫期間民眾多以書籍為伴解悶，歡迎大家踴躍借閱館內資源，並多加利用館內2部圖書除菌機、網路預約取書，確保安心閱讀，也歡迎借閱電子書。
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