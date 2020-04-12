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二手家具重生 台南勞工志工傳承助弱勢家庭

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局長期結合各勞工志工社團助弱勢勞工，今協力將各界提供的二手家具和桌椅進行整理、修補和封裝，勞工局長王鑫基（右）到場感謝志工們付出。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局長期結合各勞工志工社團助弱勢勞工，今協力將各界提供的二手家具和桌椅進行整理、修補和封裝，勞工局長王鑫基（右）到場感謝志工們付出。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局長期結合各勞工志工社團助弱勢勞工，今上午前往官田區隆田陸橋下，協力將各界提供的二手家具和桌椅進行整理、修補和封裝，重新盤點後再提供給有需要家庭。

勞工局與大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、油漆業、電氣業、金屬建築製造業、鋁製品製造業與餐飲產業等工會志工，長期推動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工房屋修繕，受到市長黃偉哲全力支持。

勞工局長王鑫基表示，老舊屋子在志工幫助下可修復，而屋內家具部分，總思考如何協助，而有「二手家具倉庫」發想，匯整更多珍貴愛心資源。

他指出，該二手家具倉庫能夠成立，要感謝市府秘書長方進呈多次協調與環保局提供場地，並在大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會及修繕團隊志工等， 完成廢棄桌椅、書櫃、床組等家具重新改造再利用。

台南市木工業職業工會志工們，今天上午除來隆田橋下幫忙運送及整理家具，又分工前往官田區隆田里第108戶修繕案杜陳女士的家，進行天花板輕鋼架裝設，預計本月19日由台南市油漆工程業職業工會志工進行粉刷後即能完工。

台南市木工業職業工會修繕志工協助弱勢勞工修屋。記者謝進盛／翻攝
台南市木工業職業工會修繕志工協助弱勢勞工修屋。記者謝進盛／翻攝

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