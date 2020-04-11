防疫買食材回家自己煮！這家餐廳開設食品行爆紅

台中市龍井區藝術北街巷弄內的25年老店「琵央卡義式餐廳」在雲林闢建自有農場，因應老顧客想學做店內料理開設的「藝術山丘食品行」，專賣餐廳內的各式食材，連店內手工甜點、手工麵包、特調大蒜醬都有販售，最近疫情期間，因應老顧客買食材回家煮爆紅，營業占比高達八成。

主廚李紀眉說，義大利料理講究天然食材入菜，但很多在台灣找不到，她以雲林外公家農地闢建農場，安然挺過食安風暴，很多老顧客也想學做店內料理，她和店長江映紅愛分享，二年前開設食品行，很多品項是老顧客「許願」來的，例如店內手工甜點、手工麵包、特調大蒜醬，因此食品行又稱為「許願池」。

李紀眉指出，受疫情影響，買食材回家煮的顧客比例飆升，現在餐廳周休一、二、三，食品行天天開，營業占比高達八成。很多老顧客來採買食材、調味料，農場有種植歐洲貴婦食材朝鮮薊，除了產期有生鮮的朝鮮薊花苞接受顧客預訂，還有朝鮮薊茶包是熱門商品，並且提供食材料理分享。

店長江映紅說明，食品行內很多食材是顧客比較少接觸到的，甚至沒有看過，例如現在農場盛產的羽衣甘藍，可以煮、可以炒，也可以做沙拉，很多顧客買的時候會詢問如何料理？沙拉醬要怎麼調？她都會細心向顧客建議料理方式。