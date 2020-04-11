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影／排隊名店推「未戴口罩本店不受理」強調企業責任
新冠疫情加劇，嘉義市林聰明沙鍋魚頭、御香屋等排隊名店，日前店休後今天重新營業，門口再次聚集排隊人潮，但2店家都貼出「排隊未戴口罩恕不受理」公告，呼籲顧客戴口罩，市衛生局表示「樂觀其成」，福義軒門市、劉里長雞肉飯也已推動，不僅防疫保護客人、也保護店內員工。
日前清明節連假，嘉義市文化路被列為全國11處疫情警示區之一，文化路周邊的林聰明沙鍋魚頭及御香屋飲品店，因為太受歡迎、排隊人潮不減，多次被民眾檢舉有防疫疑慮，2店因此店休消毒，今天重新營業後都在門前張貼「排隊未戴口罩者，本店不賣」公告。
市衛生局副局長廖育瑋說，一直推動「排隊、逛街戴口罩」，但並非強制政策，顧客拉長排隊距離，但排隊距離拉長，對店家及周邊店家都不好，能主動發起「排隊未戴口罩者，本店不賣」是好事，樂觀其成。
她說，福義軒、劉里長雞肉飯、御香屋、林聰明沙鍋魚頭4家都已貼「排隊未戴口罩者，本店不賣」公告，強制排隊顧客戴口罩，衛生局也會派員前往嘉樂福夜市、文化路等夜市，宣導保持社交距離、停止試吃、戴口罩等政策。
「防疫也是企業責任！」林聰明表示，店內一直為防疫超前部署，加強排隊保持距離丶宣導戴口罩，這次店休5天後，張貼「排隊未戴口罩本店不受理」，就是呼籲消費者「要吃得好丶更要吃得健康！」外來客排隊沒口罩，我們也可提供。
御香屋表示，清明節連假後響應防疫政策、休店5天，今天重新營業，為減少排隊、群聚傳染疑慮，已透過臉書鼓勵消費者先電話預訂，再戴口罩來取貨，消費者未戴口罩排隊購買，將不提供販售服務。
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