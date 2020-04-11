國民黨公職募款嘉義縣市掛零 黨公職說有捐

媒體日前報導國民黨中央公布公職募款金，嘉義縣市竟掛零，引發部分黨公職人員不滿，直言都有捐款繳給市黨部，怎可能是零？質疑錢捐去哪裡了？國民黨嘉義縣市黨部主委蔡明顯表示，嘉義縣掛零，嘉義市額度有達標，黨中央搞錯了，已向中央反映澄清。

「 嘉義市應該不會掛零！」國民黨籍嘉義市議員傅大偉說，當年吳敦義當選主席後，也曾發動過募款，地方議員都會捐款協助，最近有通知各議員有一定額度，大家應該都會幫忙。

市議員陳家平也說，過去曾在黨部工作，地方黨部財政困難他也清楚，早期選舉只要提名就可以獲得補助款，但現在接受黨提名還要繳數萬元作業費，近期通知每個議員每年有基本募款額度，其實只要可以幫忙，大家一定會協助，或向企業募款丶或許自己捐，但地方財務一定要透明清楚，才能獲得外界更多支持。

蔡明顯表示，日前有媒體報導，嘉義縣丶市募款額度掛零內容有誤，嘉義縣他去年才兼任，的確是掛零，但嘉義市額度有達成，議員也有部分政治獻金，這些中央都會開立政治獻金收據，日前部分媒體報導內容，與他了解內容有落差，資料不是來自黨中央。