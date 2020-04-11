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影／台南市安平里長姆防疫大放送 全國各地都聽到

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平老街假日人潮多，天妃里長周明財會視人潮狀況，廣播提醒遊客注意社交距離。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平老街假日人潮多，天妃里長周明財會視人潮狀況，廣播提醒遊客注意社交距離。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區天妃里里長周明財的太太王素燕，最近靠著擴音器放送台，紅到行政院副院長陳其邁的臉書，也被貼到區公所臉書，吸引很多人點閱及轉貼。原來是「里長姆」清明連假時，用擴音器廣播，提醒遊客保持社交安全距離。

周明財說，天妃里含括安平老街及安平街最熱鬧處，每到假日就吸引人潮，過去是人擠人，現在受新冠肺炎疫情影響，遊客減少。他表示，因假日人潮多，特別是春節時，常會有小孩走失，或是為防扒手行竊，當時警四分局長邱文亮建議他能裝設擴音器，以利宣導並為民服務，因此陸續裝設擴音器，目前已累積10多處，只要一廣播，大家都聽得到。

4月4日清明連假，安平老街等景點湧入許多人潮，民政局、觀旅局希望他能以廣播方式，提醒遊客要保持社交安全距離，因此，由聲音較宏亮的妻子出馬廣播，他錄影後傳給朋友，沒想到也被轉貼到陳其邁的臉書，讓「里長姆」大大地出了名，各地的人都聽到她溫柔的放送。

連假 陳其邁 社交

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