南六企業買1100箱台南鳳梨 捐基層防疫人員減少滯銷
新冠肺炎疫情持續，台南市生產口罩的南六企業所屬基金會「支持政府防疫、協助小農行銷農產品」，今天在六甲區龍湖代天府捐贈1100箱鳳梨給台南全市37區公所慰問防疫人員，每個公所10箱每箱500元的鳳梨，其餘鳳梨捐贈六甲、下營、官田等區獨居老人每人一粒。
南六企業董事長黃清山老家在六甲區，今天在廟前廣場當著五府千歲等神明捐鳳梨，台南市長 黃偉哲、民政局長顏振標、六甲區長陳啟榮等37區區長代表受贈；捐贈儀式後在廣場開流水席招待黃氏宗親，黃偉哲等官員也列席。
黃偉哲感謝黃清山全力支持國家生產口罩，以實際行動購買台南鳳梨協助行銷，幫忙小農，「這是社會企業的表率」，黃說，希望拋磚引玉鼓勵更多企業、社團民眾支持防疫第一線人員，市府會視疫情發展持續協助募集防疫物資。
黃表示，台南鳳梨品質好、香氣足，現在正值產期是購買好時機，呼籲民眾多消費幫助農民。
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