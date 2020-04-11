雲林縣斗六市里長補選高規格防疫
雲林縣斗六市光興里今天投票補選里長，斗六市公所採高規格防疫，從核對身分證到領選票均裝設壓克力板隔開，避免近距離接觸，包括選務、投票民眾都要戴口罩、量體溫、噴消毒水才能進入投票，主辦單位斗六市公所以高規格防疫完成選舉。
斗六市光興里長林正興日前病逝，雲林縣選委會依規定辦理補選，參選的兩人均是里內「政二代」，28歲林柏洋是過逝里長林正興的兒子，48歲宋映慧是前里長林癸君的女兒，競爭激烈。投票率約61%，投票結果，林柏洋228票勝過宋映慧的208票，廢票3票，林柏洋以20票領先，當選里長完成父親遺志。
斗六市公所民政課長廖家偉說，為加強防疫，選務人員由10人增為15人，投票所設在斗六鎮西國小活動中心，空間寬敞通風佳，投票所前設檢疫站，選民要先量額溫、酒精消毒雙手，戴上口罩才能進入投票，票口設等候區，避免票所內的人過人數，選務人員也全副武裝戴口罩並用壓克力板間隔作業區，所有人落實保持1.5公尺的社交距離。
為確保發燒民眾的投票權，現場設有發燒投票專區，額溫超過37.5度的人，須等其他人投完票，才讓發燒選民到發燒轉區投票，投完票票所全面消毒後，再繼續讓其他民眾進入投票，所幸沒有遇有發燒的人來投票。
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