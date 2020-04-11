聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣首位女所長退休成畫家 與同學新港女兒返鄉辦展
嘉義縣第一位派出所女所長何麗玲退休後，全心投入油畫創作，今天與新港國小、新港國中、嘉義女中多年同校好友諶麗美一起回嘉義縣新港鄉開畫展，兩人不同的畫風卻同樣有顆思鄉的心及對藝術的執著。
何麗玲表示，高中畢業後，聽從母親建議當了警察，從小警員做起，後來警察大學畢業，調回家鄉成為嘉義縣首位女所長，這11年期間，因身旁有許多畫家好友，常有機會欣賞、接觸藝術相關的展覽，第一次看到油畫，就深深被油畫的厚度感和瀟灑的筆觸感動。
何麗玲4年前試著畫第一幅油畫，自此閒暇時間就會拿著畫筆，琢磨該畫些什麼，她發現畫畫非常紓壓，作畫前不會特別思考該怎麼下筆，她會將景色融入自身情感，成為半抽象作品，2年前從派出所長退休後，全心投入畫畫，常有人笑說，她是被警察耽誤的畫家。
女畫家諶麗美表示，何麗玲的作品與她本人個性相同，大氣且瀟灑，雖沒學過畫畫，但對色彩調配非常敏銳，因新港文化館上一檔期展覽是兩人國中同屆校友何宗烈的畫展，諶麗美想著何麗玲也還沒辦過，想為其增加自信，並鼓勵她持續作畫，因此陪何麗玲返鄉共同舉辦這次畫展。
諶麗美高中畢業後則選擇藝術科系，從水彩、油畫、水墨、烙畫等等皆有涉獵，並在藝術界占有一席之地，舉辦過多次畫展，目前持續在嘉義市救國團授課，此次搭配何麗玲35件作品，選擇畫風較柔和的彩墨、水彩畫50多幅，即日起為期16天，在新港文化館的25號倉庫展出。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言