嘉義縣首位女所長退休成畫家 與同學新港女兒返鄉辦展

嘉義縣第一位派出所女所長何麗玲退休後，全心投入油畫創作，今天與新港國小、新港國中、嘉義女中多年同校好友諶麗美一起回嘉義縣新港鄉開畫展，兩人不同的畫風卻同樣有顆思鄉的心及對藝術的執著。

何麗玲表示，高中畢業後，聽從母親建議當了警察，從小警員做起，後來警察大學畢業，調回家鄉成為嘉義縣首位女所長，這11年期間，因身旁有許多畫家好友，常有機會欣賞、接觸藝術相關的展覽，第一次看到油畫，就深深被油畫的厚度感和瀟灑的筆觸感動。

何麗玲4年前試著畫第一幅油畫，自此閒暇時間就會拿著畫筆，琢磨該畫些什麼，她發現畫畫非常紓壓，作畫前不會特別思考該怎麼下筆，她會將景色融入自身情感，成為半抽象作品，2年前從派出所長退休後，全心投入畫畫，常有人笑說，她是被警察耽誤的畫家。

女畫家諶麗美表示，何麗玲的作品與她本人個性相同，大氣且瀟灑，雖沒學過畫畫，但對色彩調配非常敏銳，因新港文化館上一檔期展覽是兩人國中同屆校友何宗烈的畫展，諶麗美想著何麗玲也還沒辦過，想為其增加自信，並鼓勵她持續作畫，因此陪何麗玲返鄉共同舉辦這次畫展。

諶麗美高中畢業後則選擇藝術科系，從水彩、油畫、水墨、烙畫等等皆有涉獵，並在藝術界占有一席之地，舉辦過多次畫展，目前持續在嘉義市救國團授課，此次搭配何麗玲35件作品，選擇畫風較柔和的彩墨、水彩畫50多幅，即日起為期16天，在新港文化館的25號倉庫展出。

嘉義縣新港女兒諶麗美與同學何麗玲一起返鄉辦畫展，此次以彩墨及水彩畫搭配何的油畫。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣新港女兒諶麗美這次展覽的作品為畫風較柔和的彩墨、水彩畫。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣新港女兒諶麗美（左）與同學何麗玲（右）一起返鄉辦畫展。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣第一位派出所女所長何麗玲退休後，全心投入油畫創作，今天與好友諶麗美回新港鄉辦畫展。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣第一位派出所女所長何麗玲退休後，全心投入油畫創作，作品為大氣、瀟灑的半抽象油畫。 記者陳玫伶／攝影