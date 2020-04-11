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新營藝術季開幕「順時中」布袋戲偶戴口罩秀防疫RAP

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新營藝術季今天下午開幕，布袋戲偶戴口罩宣導防疫吸睛。記者謝進盛／攝影
新營藝術季今天下午開幕，布袋戲偶戴口罩宣導防疫吸睛。記者謝進盛／攝影

2020台南新營藝術季今下午登場，因疫情影響儀式從簡，主辦單位防疫「順時中」還發揮巧思，安排布袋戲偶戴上口罩，演出台語版「防疫RAP」，意外成亮點。

該藝術季開幕邀請蘇俊穎木偶劇團表演，結合當前防疫趴，設計為布袋戲偶戴上口罩，透過台語版「防疫RAP」，提醒大家正確防疫觀念，還將「哈利波特」劇情融入，觀眾區也會引發爆破效果，增加不少戲劇效果；在7年級生團長蘇俊穎風趣口白俚語搭配， 讓與會鄉親不時回報熱烈掌聲。

文化局長葉澤山說，新營藝術季今天起至5月底展開，許多演出都因疫情取消或延期，但看到歐洲人因疫情被迫待在家仍用音樂、歌唱、模仿名畫等娛樂自己與大眾，更可以讓人感受到藝術對於生活重要性，所幸台灣超前部署，受到疫情衝擊降到最低，更應該珍惜。

文化局指出，今年新營藝術季邀請知名劇場人姚立群，再度以「銀齡風潮、在地主張」為主題出發，除製作「新營、快到了2」劇場節目，也邀請驫舞劇場的銀齡舞蹈工作坊成員，在新營文化中心演藝廳演出「自由步─當我盡情搖擺」。

另外，由新秀策展人楊佳璇策畫的「老友記─長者養成須知」展覽，邀請5組與樂齡長者議題相關的藝術作品，展期至5月31日。而原本規劃的銀齡講座與影展，因疫情影響決定延期辦理。詳情可上新營文化中心臉書粉絲團掌握最新資訊。

疫情 劇場 口罩

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