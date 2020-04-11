北港百年神工傳藝走出雲林 北中南巡展讓國人看見北港

台灣媽祖信仰總本山的北港朝天宮，孕育出台灣特有藝陣文化，造就一群工藝名師，時代更迭，傳統工藝面臨轉型、斷層，政府為維繫台灣工藝文化命脈，邀請國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華，將在台北、台中展出，讓國人感觸信仰文化的寬廣深厚。

文觀處長陳璧群指出，過去曾展出38項包含研究設計、影音紀錄、創新技藝等神工傳藝，這次即將展開的北、中、南三場次神工傳藝─北港百年藝鎮巡迴特展，將以靜態設計展現雲林獨特的宗教文化，邀請國際知名設計師蕭青陽為策展人，透過其對美學獨特感受連結傳統工藝產生不同的對話，帶給民眾新的感受。

創意藏在細節裡，巡展首場今天在北港文化中開幕，除有蕭青陽設計的巨型佛手、博杯等作品，也有朝天宮刊行的天上聖母籤解詩及北港藝師精采作品，運用3D列印與多媒體投射技術，展場現代設計與傳統工藝的交融之美，帶來不同的視覺感受，注入工藝新的記憶，展現不凡之美。

雲林縣長張麗善說，神工傳藝巡迴展主要為讓北港深厚的宗教工藝文化被世人看見，展覽規劃三大主題，分別是現代藝術與傳統工藝的對話「交融之美」、北港百年藝鎮的記憶「歷史之美」、訴說廟藝文化的「工藝之美」，再造北港百年歷史現場，工藝師創作專區，呈現神工傳藝的文化價值。

文觀處長陳璧君說，為延續逐漸失傳的工藝，這次策展以不同視野來詮釋北港，讓北港工藝文化貼近生活，被更多人珍愛，蕭大師把9位藝師精湛作品，用時尚的角度呈現，活化工藝文化，從平面到立體，是信仰的傳遞也是工匠藝術的感動，從中閱讀到歷史瑰寶的光彩，首場今起至4月29日北港文化中心展出，接著台中及台北巡展，這是北港工藝文化首度走出雲林，讓全國「看見北港」，十分珍貴。

縣府委託公視籌拍紀錄片「匠新・匠心」，記錄開路鼓李春生、哨角製作魏幼謙、燈籠工藝保存者林聰賢、小木作技術蘇純亮及鑿花技術張旭輝五位大師的技藝創作過程，並媒合新世代新銳藝術家太日樂集藝術總監張呈遠、蔦松國中主任范詠喨、時尚設計師江奕勳、建築師廖偉立、攝影藝術家林予晞與技術大師對話，呈現大師生命淬鍊，精彩可期。