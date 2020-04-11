快訊

清明連假曾訪觀光景點 有症狀791人全陰性

疫情曙光！國內9人使用瑞德西韋 有重症患者脫險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北港百年神工傳藝走出雲林 北中南巡展讓國人看見北港

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影

台灣媽祖信仰總本山的北港朝天宮，孕育出台灣特有藝陣文化，造就一群工藝名師，時代更迭，傳統工藝面臨轉型、斷層，政府為維繫台灣工藝文化命脈，邀請國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華，將在台北、台中展出，讓國人感觸信仰文化的寬廣深厚。

文觀處長陳璧群指出，過去曾展出38項包含研究設計、影音紀錄、創新技藝等神工傳藝，這次即將展開的北、中、南三場次神工傳藝─北港百年藝鎮巡迴特展，將以靜態設計展現雲林獨特的宗教文化，邀請國際知名設計師蕭青陽為策展人，透過其對美學獨特感受連結傳統工藝產生不同的對話，帶給民眾新的感受。

創意藏在細節裡，巡展首場今天在北港文化中開幕，除有蕭青陽設計的巨型佛手、博杯等作品，也有朝天宮刊行的天上聖母籤解詩及北港藝師精采作品，運用3D列印與多媒體投射技術，展場現代設計與傳統工藝的交融之美，帶來不同的視覺感受，注入工藝新的記憶，展現不凡之美。

雲林縣長張麗善說，神工傳藝巡迴展主要為讓北港深厚的宗教工藝文化被世人看見，展覽規劃三大主題，分別是現代藝術與傳統工藝的對話「交融之美」、北港百年藝鎮的記憶「歷史之美」、訴說廟藝文化的「工藝之美」，再造北港百年歷史現場，工藝師創作專區，呈現神工傳藝的文化價值。

文觀處長陳璧君說，為延續逐漸失傳的工藝，這次策展以不同視野來詮釋北港，讓北港工藝文化貼近生活，被更多人珍愛，蕭大師把9位藝師精湛作品，用時尚的角度呈現，活化工藝文化，從平面到立體，是信仰的傳遞也是工匠藝術的感動，從中閱讀到歷史瑰寶的光彩，首場今起至4月29日北港文化中心展出，接著台中及台北巡展，這是北港工藝文化首度走出雲林，讓全國「看見北港」，十分珍貴。

縣府委託公視籌拍紀錄片「匠新・匠心」，記錄開路鼓李春生、哨角製作魏幼謙、燈籠工藝保存者林聰賢、小木作技術蘇純亮及鑿花技術張旭輝五位大師的技藝創作過程，並媒合新世代新銳藝術家太日樂集藝術總監張呈遠、蔦松國中主任范詠喨、時尚設計師江奕勳、建築師廖偉立、攝影藝術家林予晞與技術大師對話，呈現大師生命淬鍊，精彩可期。

台中場次6月8日至6月21日文化資產園區、台北場次因肺炎疫情延期，時間另行公布。提醒民眾，北港文化中心單一出入口，進館先量額溫 、實名登記、酒精消毒，自備口罩，同時段不超過50人，彼此保持1.5公尺距離觀賞。

2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華。記者蔡維斌／攝影
國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華。記者蔡維斌／攝影
國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華。記者蔡維斌／攝影
國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華，他說明策展過程。記者蔡維斌／攝影
國際知名策展人蕭青陽，以現代設計手法，重現北港百年「藝鎮」風華，他說明策展過程。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴特展北中南各一場，首場在北港文化中心開展，集國寶大師作品於一堂，十分難得，把握機會前往觀賞。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮

延伸閱讀

北港朝天宮取消媽祖出巡 發起慈悲月送素食挺防疫

雲林桐花季開幕 張麗善盼縣民獨享四月雪

雲縣北港文化園區 8月完工

雲縣府耗資8250萬元 盼打造北港文化生活園區

相關新聞

新營藝術季開幕「順時中」布袋戲偶戴口罩秀防疫RAP

2020台南新營藝術季今下午登場，因疫情影響儀式從簡，主辦單位防疫「順時中」還發揮巧思，安排布袋戲偶戴上口罩，演出台語版...

北港百年神工傳藝走出雲林 北中南巡展讓國人看見北港

台灣媽祖信仰總本山的北港朝天宮，孕育出台灣特有藝陣文化，造就一群工藝名師，時代更迭，傳統工藝面臨轉型、斷層，政府為維繫台...

台南學校新生人數增減關鍵在房價？ 校長分析原因

台南市下學年度新生減少1600多人，許多學校都要減班，但市郊學校受影響較小，有些甚至不減反升。有校長分析，市區房價較高且...

美味蚵仔煎的背後是汙染問題 海上的蚵棚與保麗龍

台南養蚵季已進入尾聲，許多蚵棚都拖到岸邊，再由怪手處理，形成一堆堆的蚵棚架，環保團體關心處理進度。漁港所表示，今年發包作...

媽祖分靈逾4000間東石鄉港口宮啟動防疫 進香客大減

新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心防群聚感染，宣布寺廟、夜市、觀光景點，實施人流管制措施，媽祖誕辰將近，全台分靈逾400...

北港朝天宮取消媽祖出巡 發起慈悲月送素食挺防疫

今天是農曆三月十九日也是國內媽祖信仰總本山的北港朝天宮媽祖出巡日，配合防疫取消出巡，是近百年來頭一遭，朝天宮把媽祖出巡費...

讚！斗南產的台灣牛與越光米 五星牛排館搶著要

搭乘早上第一班高鐵，安東廳主廚張守義帶著我們來到雲林斗南，他笑說自己熱衷找尋台灣特色食材，因此來看過食材很多次..

影／希望減輕疫情影響花卉 黃偉哲呼籲母親節改送火鶴

台南去年火鶴外銷日本500萬枝、澳洲歐洲近30萬，新冠肺炎影響衝擊花卉產業。 台南市長黃偉哲上午考察台南火鶴主要生產農場...

北港朝天宮設檢疫龍、虎門 信徒走兩側神明走中間

今天是北港媽祖出巡的第一天，也是疾管中心發布遊樂區、景點管制首日，儘管北港朝天宮取消媽祖出巡，但一大早仍有大批信香團湧進...

影／聯合防疫展巧思 「鹽水蜂炮鴿」意外搶戲

適逢台南鹽水牛墟市集，鹽水區公所等單位組成防疫宣導小組，今天上午穿梭鹽水牛墟各角落防疫宣導，提醒鄉親們加大社交距離，杜絕...

桐花盛開！嘉義市客家桐花祭停辦 散心賞花要防疫防蚊

嘉義市東義路圓林仔桐花、花旗木、藍花楹近日已盛開，每年此時雪白油桐花開滿樹梢，吸引許多民眾賞花，嘉義市因應新冠疫情，客家...

阿里山櫻花季落幕 保育國寶級一葉蘭接棒綻放

春暖花開，為期1個月的嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季昨天落幕，一葉蘭自然保留區大片一葉蘭接棒綻放，大而豔麗，粉紅色、淡紫至...

熱門新聞

高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

二二八事件受難者畫家陳澄波兒子陳重光過世

影／基隆出現橋上攔車怪客 跳上大型車開車門駕駛驚

平地口罩難買上山買 原鄉排長龍居民氣炸

陳澄波之子陳重光今天離世 享耆壽95歲

嘉義市「英倫風」電動公車亮相 綠黃紅藍4色系

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。