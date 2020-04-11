台南學校新生人數增減關鍵在房價？ 校長分析原因

台南市下學年度新生減少1600多人，許多學校都要減班，但市郊學校受影響較小，有些甚至不減反升。有校長分析，市區房價較高且已飽和，許多建商都到市郊蓋房子，價格也遠較市區便宜，造成年輕族群往市郊買房子，進而造成市郊學校新生沒有明顯減少，有的不減反升。

台南市區多數國小下學年度的新生都減少，有的要減1班，最嚴重的減3班，若沒有減班就算很好了。倒是安南區、北區、永康、仁德等市郊部分學校，這幾年都增班，今年雖然全市新生人數較去年少了1000 多人，但這些學校也僅是微幅減少，沒有大起大落。

其中位在北區的文元國小被當作是指標學校，去年新生407人，今年僅少5人。仁德區的德南國小，已連3年增班，去年新生119人，今年127人。有校長分析，市區人口老化且已飽和，建案少，加上市區房價高，年輕人買不起，都到郊外買房，也使得市郊學校的新生增加。

德南國小校長陳彥宏說，8年前他調到德南，附近許多建案都陸續推出，不少年輕人原住在東區，因市區房價高，也來仁德買屋，但仍把孩子送到東區或附近規模較大的國小就讀。不過，新搬來的家長逐漸看到學校的努力與成績，讓孩子就近入學，3年前開始增班。

陳彥宏回憶8年前，學校附近新建的透天厝，1棟賣5、6百萬元，最近剛落成或正在蓋的透天厝，則是倍數房價，反觀市區透天厝已賣到2、3千萬元。雖然有更多年輕人到市郊買票，但學校的經營還是最重要，有特色才能吸引學生就讀，否則還是會送到明星學校就讀。