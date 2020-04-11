美味蚵仔煎的背後是汙染問題 海上的蚵棚與保麗龍

台南養蚵季已進入尾聲，許多蚵棚都拖到岸邊，再由怪手處理，形成一堆堆的蚵棚架，環保團體關心處理進度。漁港所表示，今年發包作業提早，已順利標出，若蚵棚都拖吊完成，就可以由業者清理，絞碎做生質燃料。

台南以竹子為棚的浮棚養蚵方式集中在南區、北區與安南區，約有9千棚，每年清明節過後，牡蠣的收成進入尾聲，為了防止海洋汙染，市府規定蚵農必須把棚架、作為浮具用的保麗龍回收。目前近半數蚵棚養殖的牡蠣都已採收完畢，陸續被拖到岸邊，再由南市區漁會雇請怪手將蚵棚集中放置，因此從南區黃金海岸、安平區漁光島到安南區鹿耳門溪出海口，可見成堆的蚵棚。

市府每年都發包給業者，將回收的蚵棚做成木屑以為生質燃料使用，不過，因處理很麻煩，加上單價未如業者所願，過去發包作業並不順遂，但提高處理費後而改善，今年並順利以每噸5200元發包。

漁港及近海管理所長吳國霖說，1座蚵棚約半噸重，以今年編列的經費來看還少1千多萬元，已向漁業署推出的「向海致敬」計畫申請補助。預估，4月底、5月初，蚵棚都拖上岸後，就可清理，讓海岸恢復美麗景觀。