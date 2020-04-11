翁章梁視察布袋鎮觀光魚市防疫 攤商盼調降租金發口罩

新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心宣布，觀光景點、市場、寺廟採人流管制措施；嘉義縣長翁章梁上午視察布袋鎮觀光魚市防疫措施，攤商為生意差叫苦，希望發口罩，調降租金；出租經營的嘉義區漁會理事會近期將開會討論調降租金。

漁會經營的觀光魚市，共157個攤位，攤商每天接觸來自各地的消費者為防疫重點，縣府3月30日督導漁會要求攤商強制配戴口罩，另也在魚市9個出入口，提供酒精噴霧器，讓民眾隨時進行手部消毒。

翁章梁由農業處及區漁會代表、議員蔡瑋傑陪同視察，關心慰問攤商，呼籲民眾前來採買、用餐安心，翁章梁說，查看布袋魚市消毒情形，關心攤商生計，疫情期間，面臨問題是否解決，巡視過程，多數攤商請縣長協助配發口罩，調降租金。

漁會理事會近期將開會討論調降租金；口罩不足部分，縣府將向中央漁業署反映；布袋魚市攤商每天自主環境清潔，原本每月一次大消毒，本周起提升消毒頻率，每周一由布袋鎮公所清潔隊消毒，另配合防疫大隊30個觀光景點消毒，魚市也列入。