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媽祖分靈逾4000間東石鄉港口宮啟動防疫 進香客大減

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
媽祖誕辰將近，全台分靈逾4000間的嘉義縣東石鄉港口宮，採取防疫措施，廟方張貼告示，入廟戴口罩，參拜請在廟外。圖／港口宮提供
媽祖誕辰將近，全台分靈逾4000間的嘉義縣東石鄉港口宮，採取防疫措施，廟方張貼告示，入廟戴口罩，參拜請在廟外。圖／港口宮提供

新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心防群聚感染，宣布寺廟、夜市、觀光景點，實施人流管制措施，媽祖誕辰將近，全台分靈逾4000間的嘉義縣東石鄉港口宮，採取防疫措施，入廟戴口罩，不開放香客大樓住宿，進香客大減約8成。

農曆3月23日媽祖壽誕，以往媽祖壽誕前一周，港口宮進入進香高峰，來自各地成千上萬進香客不斷湧進參拜，受疫情衝擊，進香客大減，連志工也少很多，廟方採取防疫措施，入廟戴口罩、參拜在廟外廣場。

回祖廟進香的信眾大幅減少，停車場幾乎不見遊覽車，往年媽祖生日前回娘家信徒數十萬人，今年許多進香團取消，進香團客大多自行開車，戴口罩，廟方人員加強噴酒精消毒。

港口宮人員說，這次疫情進香客減少，比17年前SARS還嚴重；為避免群聚，香客大樓不開放住宿，廟方工作人員戴口罩；港口宮建廟至今逾300年歷史，分靈媽祖數萬尊，每年媽祖誕辰前回娘家，誕辰前，廟方依傳統在廟周邊六村庄繞境，誕辰當天舉行祝壽大典。

媽祖誕辰將近，全台分靈逾4000間的嘉義縣東石鄉港口宮，採取防疫措施，入廟戴口罩，不開放香客大樓住宿，進香客大減。圖／港口宮提供
媽祖誕辰將近，全台分靈逾4000間的嘉義縣東石鄉港口宮，採取防疫措施，入廟戴口罩，不開放香客大樓住宿，進香客大減。圖／港口宮提供

媽祖 疫情 口罩

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