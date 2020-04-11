媽祖分靈逾4000間東石鄉港口宮啟動防疫 進香客大減

新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心防群聚感染，宣布寺廟、夜市、觀光景點，實施人流管制措施，媽祖誕辰將近，全台分靈逾4000間的嘉義縣東石鄉港口宮，採取防疫措施，入廟戴口罩，不開放香客大樓住宿，進香客大減約8成。

農曆3月23日媽祖壽誕，以往媽祖壽誕前一周，港口宮進入進香高峰，來自各地成千上萬進香客不斷湧進參拜，受疫情衝擊，進香客大減，連志工也少很多，廟方採取防疫措施，入廟戴口罩、參拜在廟外廣場。

回祖廟進香的信眾大幅減少，停車場幾乎不見遊覽車，往年媽祖生日前回娘家信徒數十萬人，今年許多進香團取消，進香團客大多自行開車，戴口罩，廟方人員加強噴酒精消毒。