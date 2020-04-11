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捐地又種樹 信義公益基金會董座林信和回饋新營故鄉

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
捐地又種樹，信義公益基金董事長林信和（中）回饋新營故鄉。圖／新營區公所提供
捐地又種樹，信義公益基金董事長林信和（中）回饋新營故鄉。圖／新營區公所提供

旅北事業有成的信義公益基金會董事長林信和，發揚父親林紅蟳生前理念，繼民國107年捐地給台南新營區姑爺里闢建為社區公園，明與該基金會再捐500株樹苗，更名為「紅蟳先生紀念樹園」，希望將故鄉打造社綠色家園。

林信和老家在新營區姑爺里，為避免農地閒置且深感全球暖化嚴重，為追念已故父親林紅蟳，兩年多前以父親名字捐出400坪土地，打造成「紅蟳先生紀念公園」，目前為姑爺社區樂齡營造據點。

為繼承父親志業，林信和更將土地交由信義公益基金會植樹平地造林，為後代復育環境生態，這次植樹活動預在園區內預定栽種蘋婆、毛柿、黃槿、森氏紅淡比、水黃皮、穗花棋盤腳等多種喬木樹苗，將種下500株樹苗。

新營區公所說，姑爺里65歲以上居民占總人口22％，是新營區典型超高齡社區，居民早年多仰賴農耕經濟作為收入，現仍有不少閒置的農地，明天這項活動將邀請新營區長魏文貴、姑爺里長王月順及在地居民，一起種下象徵傳承與環保的樹苗，未來讓姑爺更樂活健康，提供休憩好去處。

農地 暖化

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