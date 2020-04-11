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北港朝天宮取消媽祖出巡 發起慈悲月送素食挺防疫

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
朝天宮董事會發送媽祖口罩套給所有員工，請大家作好自身防疫才可幫助前來拜拜的信徒。記者蔡維斌／攝影
朝天宮董事會發送媽祖口罩套給所有員工，請大家作好自身防疫才可幫助前來拜拜的信徒。記者蔡維斌／攝影

今天是農曆三月十九日也是國內媽祖信仰總本山的北港朝天宮媽祖出巡日，配合防疫取消出巡，是近百年來頭一遭，朝天宮把媽祖出巡費用省下來，發動全國友宮推行「全台素食結萬緣」，從今天起到禡祖聖誕日，共五天免費提供素食便當給弱勢、學校及第一線防疫的所有公務、醫護員，獲熱烈迴響，期待以此表達媽祖祐民愛心。

朝天宮並把農曆三月訂為「媽祖慈悲月」，每年的今天起，北港原本是人潮萬人空巷熱熱鬧鬧舉辦祝壽繞境盛典，今年因受到全球疫情，朝天宮已接連舉辦盛大法會，並配合政府防疫政策，暫緩今年的媽祖出巡。

繼年初開辦十天的「除疫息災梁皇大法會」為全球祈福，最近再串聯全台友宮寺廟，發起「媽祖慈悲月全台素食結萬緣」，即日起至農曆三月底，除倡導戒殺護生；更發起送素便當，獲全國數十座宮廟響應。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，給弱勢實質的幫助，藉大眾的善心善念，祈求全球災疫早日蠲除，是眾望所歸，朝天宮即日起將無限量供應素食便當給北港地區所有弱勢家戶，並供應給所有第一線防疫的公務、醫護員，國內各廟則自行發送便當，有的廟除送弱獲也送給居家檢疫人。

今天蔡咏鍀先送禡祖額溫器、口罩套給所有廟方員工，叮囑做好自身防疫才可保護前來拜拜的信眾，同時由志工團全天烹煮素食便當，無限量供應，第一批便當由朝天宮住持會茂法師進行灑淨加持後，由鎮長蕭永義率全體里長把媽祖愛心素食便當發送到各家戶。

朝天宮同時捐贈四百套防護衣給中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），由副院長林榮生代表接受，並感謝朝天宮實踐媽祖慈悲濟世精神，防疫不忘為公家機關，讓所有公務員、學校、醫院都能享用到溫馨午餐。

北港朝天宮送素食便當從農曆3月19日至3月23日五天，中午11點在朝天宮仁和大樓發送(發完為止)。

北港朝天宮住持會茂法師為媽祖素食便當灑淨祈福。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮住持會茂法師為媽祖素食便當灑淨祈福。記者蔡維斌／攝影
朝天宮免費發送媽祖素食便當及媽祖耳額計給信徒。記者蔡維斌／攝影
朝天宮免費發送媽祖素食便當及媽祖耳額計給信徒。記者蔡維斌／攝影
朝天宮免費發送媽祖素食便當及媽祖耳額計給信徒。記者蔡維斌／攝影
朝天宮免費發送媽祖素食便當及媽祖耳額計給信徒。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 便當

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