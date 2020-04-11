影／希望減輕疫情影響花卉 黃偉哲呼籲母親節改送火鶴

台南去年火鶴外銷日本500萬枝、澳洲歐洲近30萬，新冠肺炎影響衝擊花卉產業。 台南市長黃偉哲上午考察台南火鶴主要生產農場，希望民眾在接下來的母親節能夠 以火鶴花代替康乃馨送給母親，幫助在地農民度過難關。

黃偉哲說，花農這時候都面臨疫情衝擊，包括市場的衝擊、運費的衝擊，還有整個消費者的習慣改變； 外銷的部分「農委會也很努力的幫忙，運費補助了幾乎是百分之7、80以上，甚至有的航線是補助百分之90以上的運費」，成本的部分也都補助百分之20，這部分成本集中在外銷轉內銷，「我們還要努力」。

他說，希望改變消費者習慣，譬如說五月份的這個母親節、母親節往往每年都是康乃馨很大的市場，希望說能夠推推動火鶴來代替康乃馨，因為火鶴鮮紅討喜，台語諧音吉祥，

也希望我們給媽媽們火鶴祝福，所以母親節我們市府會推動送火火鶴給母親。尤其台南是火鶴的最大生產地。

黃偉哲黃偉哲希望國內外市場火鶴的衝擊，能夠穩住穩住國內市場、搶佔國外市場。他說，現在的日本的市場還沒受到衝擊，但運費大大提高，希望補助運費能夠搶佔市場比率，「這個部份我會努力」。