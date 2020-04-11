福義軒移工手臂絞斷　嘉義縣府調查超時工作裁罰15萬　

嘉義市知名排隊伴手禮名店福義軒食品公司，位在嘉義縣水上鄉工廠，3月24日晚間發生越南女移工右上臂遭機械絞斷工安事故，經縣府社會局調查，認定移工超時工作，福義軒違反勞動基準法，危害勞工權益，損害勞工身心健康，從重裁罰新台幣15萬元罰鍰，並在勞動部網站公布。

福義軒公司說，還未收到裁罰公文，研討改善中，受傷移工還在醫院，會依規定善後處理。疫情延燒，嘉市福義軒門市清明連假湧人潮，讓市民不滿，連「轉賣賺差價」黃牛也出現，為避免群聚，店家上月26日暫停販售家庭號蛋捲，1日復賣排隊人潮再現，店家擔憂群聚再度停賣。

福義軒食品工廠3月24日晚間，34歲越南阮姓女作業員疑操作不慎，右上臂遭機械絞斷，嘉義長庚手術後成功將手臂接回，雇主依法通報，社會局聯繫雇主及仲介，調查後認定違反勞動基準法。

社會局實施勞動條件檢查，根據勞工出勤紀錄及薪資表等資料，發現違反勞動基準法第32條第2項，延長勞工工作時間連同正常工作時間，一天超過12小時，一個月超過46小時。